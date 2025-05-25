誤信導航！越南留學生無照騎車闖國道 被警攔下吞2罰單

圖中越南籍留學生自稱誤信導航，無照騎車闖國道被警攔下。（圖取自臉書「我是中壢人」）

2025/05/25 19:48

〔記者李容萍／桃園報導〕一名19歲的越南籍黎姓留學生，今（25）日上午9時29分騎乘一輛普通重型機車，由桃園市楊梅區校前路交流道（約70.5公里處）進入國道1號，行駛於五楊高架道一路往北，國道公路警察局第一公路警察大獲報立即派遣五楊分隊巡邏車實施攔查，巡邏車於五楊高架道北向58公里處發現該輛機車，即上前攔停至路肩，經訪談得知該機車騎士為越南籍留學生。

這名越南籍黎姓留學生向警方表示，因導航設定錯誤，導致誤上國道。

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警方表示，機車行駛高速公路的行為已違反道路交通管理處罰條例可處3000元以上6000元以下罰緩，機車無照駕駛的罰鍰金額為6000元至2萬4000元，警方已依法製單，機車則由拖吊車移置下交流道。

警方呼籲民眾騎乘機車應注意道路標誌、標線，不可任意違規，應遵守交通規則，設定導航時要特別注意避開國道，如不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援，警方會立即到場協助，另用路人如發現有機車違規上國道時，在安全不違規的前提下，利用110或高速公路「1968警政報案」通報爭取時效，以確保國道行車秩序與安全。

圖中越南籍留學生自稱誤信導航，無照騎車闖國道被警攔下。（國道警方提供）

圖中越南籍留學生自稱誤信導航，無照騎車闖國道被警攔下。（國道警方提供）

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