罵護理師「蕭查某」 莽男公然侮辱罰金6千

宜縣楊姓遊覽車司機辱罵護理師「蕭查某」，被宜蘭地院（如圖）法官處罰金6000元。（記者江志雄攝）

2025/05/25 19:20

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣楊姓遊覽車司機陪同賴姓妻子掛急診，醫院護理師認為妻子傷勢是他毆打造成，進行家暴通報，楊男不滿被收取300元家暴診斷證明書費用，竟辱罵護理師「蕭查某」（台語瘋女人之意）。一審法官認定他犯公然侮辱罪，處罰金6000元。

判決指出，民國112年11月間，楊姓男子在台北榮總蘇澳分院急診室，不滿護理師認賴姓妻子傷勢是他毆打所致，還被收取診斷證明書費用，基於公然侮辱犯意，辱罵護理師「蕭查某」，足以貶低當事人的人格尊嚴與社會評價。護理師不甘受辱報警提告，全案由檢察官偵結起訴。

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宜蘭地方法院承審法官認為，依照一般大眾的共同認知，「蕭查某」帶有輕蔑、貶低女性之意，涉及性別歧視，使人難堪，足以貶低當事人社會評價，造成精神上的痛苦，楊男犯行事證明確，已觸犯公然侮辱罪，應依法論罪科刑。

另外，檢察官依照醫療法106條中的妨害醫事人員執行醫療業務罪嫌起訴楊男，承審法官直指楊男僅單純謾罵，未對醫療人員施加不法腕力，或拍桌、翻桌、砸毀物品行為，語句也未帶暴力、威脅，未達醫療法106條構成要件，這部分的證據不足以證明楊男有罪。

法官參考憲法法庭113年度憲判字第3號判決意旨，此案屬於應受刑法處罰的公然侮辱行為，楊男所為觸犯刑法第309條第1項之公然侮辱罪，處罰金6000元。可上訴。

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