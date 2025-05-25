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    幫「網路老公」取款百萬！台南婦被警逮喊冤枉

    陳姓老婦幫假老公取百萬元，慘淪車手被法辦。（讀者提供）

    陳姓老婦幫假老公取百萬元，慘淪車手被法辦。（讀者提供）

    2025/05/25 18:24

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市陳姓獨居老婦網路交友認識假老公，對方請她幫忙取款100萬元，不料竟是詐騙集團以假投資詐騙梁姓女子73萬元，約出梁女再騙百萬，陳婦慘淪車手，還被欺騙感情，警方逮人依法送辦。

    楠梓警方接獲梁姓女子報案，指稱遭人投資詐騙73萬元，想要拿回本金，詐騙集團竟慫恿梁女繳納100萬元手續費用才可出金。

    警方與梁女聯手將計就計，昨約出詐騙集團於楠梓區惠明路面交100萬元，警方埋伏周邊部署警力，直到女車手陳姓婦人（68歲）出面向梁女取款之際，警方一擁而上逮人，查扣手機、假收據等證物，將她帶回警局偵辦。

    警方調查，陳婦到案否認騙錢，經查為台南獨居婦人，網路交友認識假老公，2人談戀愛未見過面，僅以line交談網戀，對方請她幫忙拿100萬元，她竟信以為真，幫假老公取款。

    陳婦直到警方逮人，才驚覺一切攏是假，她否認向梁女騙錢，辯稱幫男友拿錢，不知道為何犯法？慘淪車手，還被欺騙感情，警訊後將她依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

    楠梓警方呼籲詐騙集團常利用交友、投資、創業等包裝手法騙取信任，再引導受害者匯款或交付金錢，民眾如遇類似情形務必提高警覺，勿輕信網友或來路不明投資資訊，如有疑慮請撥打165反詐騙專線或 110，由警方協助。

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