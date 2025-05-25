政大偷拍狼再被判刑 法官這次照判處4月徒刑

近日台北地院進行第二波判決，依妨害性隱私及不實性影像罪，再判處李男4月徒刑，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2025/05/25 17:19

〔記者吳昇儒／台北報導〕自稱是政治大學校友的男子李順斌去年9月起陸續前往政大大勇樓內的友善廁所，持手機拍攝女大生如廁私密照。同年10月16日被逮後，因有反覆實施之虞，曾被收押。李男因涉犯多起偷拍案件，去年底第一波判決出爐，被判有期徒刑4月。近日台北地院進行第二波判決，依妨害性隱私及不實性影像罪，再判處李男4月徒刑，得易科罰金。

檢警調查，24歲李順斌曾於9月23日下午4時許，利用慣用手法躲進政治大學大勇樓內的友善廁所內，聽到隔壁女大生如廁的聲響時，就將手機開啟錄影功能，伸進廁所隔間門板下方偷拍。一名被害女子如廁後，想起曾有新聞報導指出校內有偷拍狼，馬上將隔壁的門擋住，請同學通知警方逮人，當場將李男逮捕。

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李男被逮後，坦承犯行自稱因家境不佳，加上父親生病，只剩最後一次考研究所的機會覺得學習壓力很大，才會持續透過偷拍紓壓。檢警則在其iPHONE手機內查扣近百部的影像。

法院審理期間，李男坦承犯行，並表達想與被害女子進行調解，取得對方原諒，但被害人則無意願與其調解。

台北地院近日審結，認定李男觸犯妨害性隱私及不實性影像罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

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