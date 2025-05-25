9旬翁偷外送員3千元被查獲 法官判罰2萬元

千元鈔票示意圖。（資料照）

2025/05/25 16:14

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市一名9旬殷姓老翁去年8月25日下午，行經某街道時，發現一輛機車踏墊上放著外送置物箱，打開箱子後發現腰包內有3千元，將錢拿走後離去。被害人發現後報警處理，警方循線通知殷翁到案，並依竊盜罪嫌函送法辦。台北地院近日審結，考量殷翁年逾80歲，予以減輕其刑，判罰他兩萬元，得易服勞役20日，緩刑2年。

檢警調查，案發當日殷翁看到外送員機車腳踏墊上有一只置物箱，因未上鎖便將其打開。結果看見裡面的腰包有3千元現金，隨即將錢取走。外送員送貨完成後，返回機車打開置物箱查看，驚覺裡面的現金遭竊，馬上報警處理。

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警方調閱監視器過濾後，發現殷涉有重嫌，通知他到案說明。而殷翁堅稱錢是自己撿到的，並非偷竊，被警方函送法辦。

檢察官偵訊時，殷翁仍堅稱錢是自己在機車上撿到，而非行竊。檢察官訊後依涉犯竊盜罪將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官認為，殷翁法治觀念淡薄，且不尊重他人財產權益，所為造成被害人損失及困擾，考量他審理中才承認犯行，並已歸還得財物，且年事已高、無前科紀錄，故依規定給予緩刑，判處拘役20日，得易服勞役，並緩刑2年。

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