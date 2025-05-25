噁男首度約會就性侵 辯稱被害女說不要但「身體很誠實」

張男辯稱聽到小芳嘴巴說「不要」，但是「身體很誠實」，法官抨擊張男，對小芳性自主決定權毫不尊重，依強制性交罪判刑3年。（示意圖）

2025/05/25 16:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市張姓男子去年透過網路認識女子小芳，去年5月首度約會，張男以「有旅館優惠券」為由，載小芳到汽車旅館性侵害得逞，台中地院審理時，張男辯稱是你情我願，小芳當時雖嘴巴說「不要」，但是「身體很誠實」，小芳卻說當時張男還問她，「妳是不是性冷感？」，她回答，「沒有，我只是真的不喜歡做這件事」，法官抨擊張男，聽到小芳說「不要」，卻逕自解讀「身體很誠實」，對小芳性自主決定權毫不尊重，依強制性交罪判刑3年。

判決書指出，張男於去年（2024年）5月透過交友軟體，認識成年女子小芳（化名），兩人於5月22日凌晨1時許，相約在台中市一家超商見面，張男以「想喝酒但擔心警方查緝酒駕」、「有旅館優惠券」為由，載小芳到汽車旅館，不料，進入房內卻性侵害小芳得逞。

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張男之後將手搭在小芳肩膀上，與小芳一同躺在床上聊天後，又再度性侵害得逞，小芳用LINE向朋友求救，由朋友聯繫計程車到旅館載走小芳，小芳脫困後，同日清晨4時20分許報警。

台中地院審理時，張男辯稱雙方是合意性交，互動宛如情侶，是小芳自己脫掉衣褲，他還問小芳舒服嗎？小芳有回答舒服，張男還宣稱，小芳雖曾說「不要」，但是「身體很誠實」，律師則辯護說，小芳同意到汽車旅館，如果是強制性交，斷無可能還與張男躺在床上閒話家常。

小芳則說，張男與她喝酒聊天，突然正面跨坐在她身上，親吻觸碰她的胸部，強脫她的衣褲，她推開張男說「不要這樣，我沒有要做」，張男卻反問「妳說的不要，是真的還是故意講的？」，她說「我是真的不要」，張男仍持續性侵害，還問她「妳是不是性冷感？」，她回答，「沒有，我只是真的不喜歡做這件事」。

法官認為，小芳向朋友求救，傳訊息告訴朋友，「他（張男）在泡澡、你有朋友可以來載我？真的很噁心」，小芳朋友作證說，小芳事發後看起來很狼狽，有想哭的感覺，眼睛泛淚，這些足以補強小芳無意願與張男性交的真實性。

法官強調，張男偵訊時說，曾聽聞小芳表示「不要」，卻逕自解讀小芳「身體很誠實」，顯見張男對小芳性自主決定權，毫無尊重可言，據此依強制性交罪，判處張男有期徒刑3年，可上訴。

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