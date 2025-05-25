提款卡交給詐團佯稱遺失被侵占還報案 女子誣告罪判拘30天

基隆地方法院近日審結，依觸犯誣告罪判處黃女拘役30日，得易科罰金3萬元。 （記者吳昇儒攝）

2025/05/25 15:43

〔記者吳昇儒／基隆報導〕女子黃莉蓁去年6月初將銀行提款卡提供給詐騙集團使用，為了閃避刑責，竟向警方謊稱提款卡於火車上遺失，還提出侵占告訴。案經檢警調查後釐清原因，警方依涉犯誣告罪將她函送法辦。黃女事後改口承認犯行，基隆地方法院近日審結，依觸犯誣告罪判處黃女拘役30日，得易科罰金3萬元。

檢警調查，57歲黃女將提款卡及密碼一併提供給詐騙集團使用後，隔了近20日，才到派出所佯稱自己的提款卡在火車上遺失，且遭人侵占使用，被列為警示帳戶。警方第一時間協助黃女提告，並將案件轉請鐵路警察局進行偵辦。

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未料，桃園地檢署偵辦詐騙案件時，發現該集團使用的詐騙人頭帳戶中，就有黃女的戶頭，仔細追查發現，黃女主動將提款卡及密碼交付給詐團使用而非遭人侵占；鐵路警察局獲報後，認定黃女為逃避刑責誣告他人，依法將她函送法辦。

法官審理時，黃女承認犯行並表示希望法官給自己一個改過自新的機會，也會對被害人進行補償。

法官認為，誣告案件於裁判確定前自白者，可減輕或免除其刑，考量黃女以於審理時承認犯行，依規定應予減免其刑，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

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