台南公園科技執法沒在怕？ 機車橫行還嗆人 工務局要罰

台南公園內機車亂竄，將人行步道當成馬路騎，讓散步民眾膽戰心驚。（晁瑞光提供）

2025/05/25 14:26

〔記者蔡文居／台南報導〕台南公園內機車亂竄，讓散步民眾膽戰心驚，台南社大環境小組研究員晁瑞光昨天傍晚在台南公園遇到多4、5部機車在公園內亂竄，嚴重危及民眾的安全，民眾好心提醒公園不能騎車會被罰，竟還被反嗆，他質疑台南公園騎車亂竄已是長年沉痾。南市工務局表示，將加強取締，有證據就開罰，

晁瑞光表示，昨天傍晚，與社大蝙蝠志工一起前往台南公園進行蝙蝠觀察，在短短1個小時內，就有4、5部機車在公園內橫行，直接穿過人群，讓正在仰頭觀察蝙蝠的志工，嚇了一大跳。其中，有外國移工的電動自行車，他們似乎不知道公園不能騎車的規定，而對於本地的台南人，他好意提醒一位阿伯，機車不能進來公園被會罰，竟被嗆說「你就可以這樣站在馬路上喔？」

請繼續往下閱讀...

晁瑞光說，台南公園內是行人行走空間，但他們卻必須閃機車，公園步道並非馬路，這本來就是給人走的。公園門口也有立有「科技執法」的告示，以台南公園機車橫行猖獗，不知市府科技執法執行的如何？甚至懷疑是否有民代在關說抽單？不然這些人怎都沒在怕會被罰？

南市工務局表示，去年在台南公園啟動科技執法，於公園3大主要路口，架設監視器及車牌辨識系統，積極採取科技手段取締違規車。公園騎乘機車是違法行爲，除可能撞及行人外，也會造成空氣污染，呼籲民眾在公園內不可騎乘機車，否則將依台南市公園綠地管理自治條例規定處以1200元至6000元罰鍰，請大家不要傷人又損及自己荷包。

工務局說，將會加派人員稽查並輔以擴大科技執法，只要證據確鑿就開罰，確保公園內民眾的安全，該局於2022年至2024年間就取締了4165件，去年就取締了2162件車輛違規闖入案。

這位阿伯將機車騎進公園，被民眾提醒，竟反嗆民眾，而被拍下車牌PO上網公開。 （晁瑞光提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法