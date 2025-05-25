男駕註銷豪車違停藏毒拒檢違規飆逃 警拔槍壓制開16張罰單

南市二分局員警一路緊跟駕車逃逸、拒檢的白色休旅豪車。（圖：警方提供）

2025/05/25 14:09

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市區於昨（24）日下午出現驚險的警匪追逐場面，1輛白色休旅車涉違規停在中西區南門路上，警方前往盤查發現該車籍註銷且車內有K他命毒品粉末，駕車的楊姓男子急駛逃逸，員警一路尾隨到西門路2段，靠著車陣攔下該車並拔槍壓制楊男與1名友人。警方計算楊男沿路交通違規有16項次、共開罰8萬元；訊後也被依公共危險與毒品罪嫌移送法辦。

南市警二分局南門派出所於24日下午5時許接獲民眾報指南門路上有輛白色休旅豪車涉違規停車，請派員前往查處。員警到場盤查、發現駕駛該輛休旅車的楊姓男子（27歲）沒有駕照，且車籍已遭註銷需移置保管，同時也被眼尖的員警發現車內有K他命粉末。

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休旅車的楊姓男駕駛見大事不妙、猛踩油門加速逃逸，員警立即通報線上警網攔截該車，員警先對該車保持一定距離、一路尾隨。但楊男沿路不斷有蛇行、闖紅燈、逆向等危險駕駛行為，直到該車行駛到西門路2段因車陣阻擋而停下，員警立即拔槍上前喝令楊男與其車內1名友人下車，壓制逮捕、帶回警局偵辦，訊後以公共危險罪及毒品罪嫌送辦有毒品素行的楊男；楊男友人因查無涉案、未被查辦。

警方統計楊男沿路所涉交通違規，包括違規停車罰600元、無照駕車罰2萬4000元（5年內2次）、不服稽查取締罰20000元、使用註銷車輛駕駛罰5400元、危險駕車1萬8000元、闖紅燈1次2700元、逆向行駛7次各罰900元、紅燈右轉兩次各罰600元、跨越雙黃線行駛罰900元，共罰8萬元。

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警方將駕車藏毒、拒檢逃逸，一路違規行駛的二十七歲楊姓男子（中者）移送檢方偵辦。（圖：警方提供）

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