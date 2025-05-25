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    墾丁調酒攤又出事！女子疑起酒瘋踹孕婦 夫護妻大打出手

    溫女雖遭友人制止，卻仍是不斷在街頭哭喊。（圖由警方提供）

    溫女雖遭友人制止，卻仍是不斷在街頭哭喊。（圖由警方提供）

    2025/05/25 14:12

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東知名觀光熱點墾丁大街昨天深夜傳出鬥毆事件，起因是1名溫姓女子酒醉後疑似起酒瘋，竟滋擾路邊不認識的民眾，甚至還踹了路過的許姓孕婦一腳，引來許女丈夫林男及友人不滿，當場還手衍變成雙方鬥毆。

    屏東恆春分局昨天晚間11時47分許獲報墾丁大街發生打架案件，警方到場時，雙方正鬧得不可開交，現場是女子哭叫聲不斷，場面相當混亂，溫女縱使被周男制止，卻是不斷哭叫，身旁就是車道，路人無不側目閃避，警方隨即將眾人分開了解狀況，發現竟是喝醉酒的女子鬧事。

    警方指出，35歲的施姓女子與43歲的溫姓女子還有26歲的周姓男子3人於墾丁大街調酒攤喝酒，後溫女因酒醉滋擾路邊素不相識的民眾，其中1名34歲的許姓女子懷孕在身，卻遭溫女踹了1腳，引來護妻心切的37歲林男及27歲的周姓男子不滿還手，與對方3人發生雙方鬥毆。

    許女在糾紛暫了後，即由到場的救護車送往恆春旅遊醫院檢查，所幸尚無大礙，鬥毆數人皆為擦挫傷，警方將涉案的6人全數帶返所製作筆錄，將依刑法妨害秩序、傷害罪及社維法等送辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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