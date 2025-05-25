女子超速宣稱送急病婆婆拿藥求撤銷處分 法官認事後未就醫駁回

郭女超速41公里，被新北市瑞芳警分局舉發，（記者吳昇儒攝）

2025/05/25 13:40

〔記者吳昇儒／台北報導〕基隆市一名郭姓女子去年2月1日下午，開車行經台2丙線時，超速41公里，被罰1萬2千元、吊扣牌照半年。郭女提出訴願宣稱，當時是為了幫車內心絞痛的婆婆趕回家中拿藥，請求撤銷處罰。法官審理後認為，郭女危險駕駛行為恐危及用路人安全，而郭女婆婆當日也無就醫紀錄，無法證明有「緊急危難」情況，駁回告訴。

判決書指出，郭姓女子於案發當時行經台2丙線限速50公里路段，卻以時速91公里時速行駛，被新北市瑞芳警分局員警，以非固定式雷達測速儀測出。依法舉發，監理站則裁罰郭女1萬2千元並吊扣牌照6個月。

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郭女不服處分，認為當初載著家人到貢寮出遊，返家途中婆婆突然心臟不適，為了趕回家中拿心絞痛舌下錠，才會違規；且被吊扣的車輛是用來定期搭載公婆就醫的車輛，若被扣照會導致家中長者就醫不便，聲明原處分撤銷。

台北市監理所則指出，警方取締前設有告示，且經合格測速儀器檢測，郭女超速41公里，舉發程序合法，聲請駁回告訴。

台北高等行政法院法官認為，郭女超速41公里屬實，雖辯稱是為了幫婆婆拿藥而超速，且有提供相關診斷證明書，但僅能證明婆婆罹有心臟疾病，無法證明當時是否急須用藥或就醫，有無「緊急危難」情形；且當日若其婆婆身體不適，也應前往醫院就醫，但卻未提出相關事證。法官認定，郭女所述無據，裁定駁回。

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