不滿禮儀老闆「吃豆腐」 黑衣人出手教訓、冥紙成臨時封鎖線

吳男不滿禮儀公司老闆疑性騷擾女禮生，與友人持棍棒、辣椒水在殯儀館毆打對方，犯案後逃亡，近日自首遭羈押。現場殯葬業者用冥紙圈起證物報案，警方持續偵辦是否還有共犯。（民眾提供）

2025/05/25 13:21

〔記者王捷／台南報導〕吳姓男子自稱不滿陳姓禮儀公司老闆會吃禮生豆腐，夥同兩名共犯到殯儀館持棍棒、辣椒水毆打陳男，現場殯葬業者相當訝異，用金紙把吳男留下的證物圍起來並報案。吳男在23日向警方投案後，24日遭台南地檢署聲押獲准。

據了解，吳男因經常到殯儀館參加公祭，結識不少殯葬業朋友，其中一名女性友人曾向他控訴，有部分禮儀生為亡者化妝、禮儀時，陳老闆不知是無意還是故意，常伸手觸碰她臀部，甚至從下往上摩擦。由於當下場合嚴肅，許多人選擇隱忍不反應，加上陳男自稱人脈廣泛，事後也不敢與他對峙。

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上月底，吳男參加一場公祭與禮生聊天時被陳男制止，還反問吳男，怎麼不認識他？他是殯葬業的陳老闆，並質疑吳男看到自己怎麼沒叫大哥？吳男這才想起朋友的控訴，隨即聯絡兩名友人，持棍棒毆打陳男四肢，並朝他噴灑辣椒水，直到陳男躲進擺放大體的房間，三人才作罷。

其他殯葬業者見狀還來不及反應，只能先用冥紙圍起吳男的犯案工具，並通報警方。由於吳男身背通緝，犯案後立即潛逃，兩名共犯已先被警方逮捕並羈押，吳男於23日自首後移送南檢，亦遭羈押。警方目前正擴大偵辦，釐清是否尚有共犯涉案。

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