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    廖老大直播辱罵女加盟主三字經「垃圾鬼」 判賠2萬

    廖老大（本名廖志賢）直播時，辱罵王姓女加盟主三字經粗話與「垃圾鬼」，台中地方法院判決應賠償2萬元。（翻攝自臉書）

    廖老大（本名廖志賢）直播時，辱罵王姓女加盟主三字經粗話與「垃圾鬼」，台中地方法院判決應賠償2萬元。（翻攝自臉書）

    2025/05/25 13:18

    〔記者張瑞楨／台中報導〕賽車界名人廖老大（本名廖志賢），三年前自創手搖飲品牌「阿娘喂廖老大茶坊」，全盛時期加盟店絡繹不絕開設，但熱潮也很快消退，爭議不斷的廖老大，被控於直播中，辱罵王姓女加盟主三字經粗話與「垃圾鬼」，王女認為信譽與營利受損，索賠42萬餘元，廖老大則答辯說，王女虧損與他直播無關，飲料難喝也是他個人意見表達，法官則認為三字經與「垃圾鬼」是人身攻擊，已逾一般人可合理忍受範圍，應賠償王女2萬元，可上訴。

    王姓女加盟主與陳姓男加盟主向台中地方法院控告廖老大，兩人主張，2022年與廖老大有限公司（下稱廖老大公司）簽署加盟連鎖餐飲合約書，廖老大不滿王女私下與其他加盟主建立群組，2022年8月29日公開直播中辱罵陳男粗鄙詞語，2022年8月29日及2023年8月5日直播中，數次提及加盟店名字（王女經營），以「X你娘」、「機掰」、「垃圾鬼」等粗鄙詞語辱罵，或以「最難吃」、「最爛」等誹謗王女，但廖老大從未造訪過王女的加盟店，顯然是基於私人恩怨欲毀壞王女名譽。

    2人並指控廖老大於2022年8月29日及2023年8月5日公開直播中，數次指名王女的加盟店，「未通過加盟課程考核」、「恐嚇紅茶商」，但實際上王女早已通過測驗並取得廖老大公司所發的加盟授權書，亦未恐嚇紅茶商，王女主張自己因廖老大公司債務不履行，以及違反公平交易法的行為，導致加盟金受到損害42萬3467元，聲明廖老大公司應賠償。

    廖老大答辯說，陳男與王女遲至今年（2025年）1月7日才提起訴訟，已經逾越2年時效，且廖老大於直播中雖有提及店名，但未提及加盟主姓名，兩人名譽並未受侵害，他回應說明貶抑連鎖茶坊（加盟店）的內容，是維護自身加盟品牌聲譽，是屬意見表達，且他親自喝過此店飲料，亦有粉絲表示該店茶飲難喝，且該店確有一名員工未通過教育訓練，難喝等語是個人主觀評價，也是可受公評之事的善意評論，王女等人也沒說明，自己虧損與他直播時指稱飲料臭酸的關聯，聲明駁回兩人之訴。

    台中地方法院認為，廖老大抗辯說，2022年8月29日直播被控侵權，損害賠償請求權已逾2年，至於2023年8月5日直播中，他指加盟主「X你娘，那個人垃圾鬼」等語，雖未直接指出王女姓名，但所指的店名，已足以使外人得知是王女，此人身攻擊已逾一般人可合理忍受範圍，應賠償精神慰撫金2萬元，其餘請求駁回，可上訴。

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