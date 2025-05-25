民眾巧手摺紙鶴 追思三峽車禍逝去無辜生命

白紙化為紙鶴寄寓民眾的哀思，盼交通悲劇不要再重演。（記者陳奕劭攝）

2025/05/25 13:04

〔記者陳奕劭／新北報導〕為悼念因三峽重大車禍不幸離世的3條生命，還路於民行人路權促進會今天（25日）在三峽區北大國小車禍現場旁發起追思行動，小朋友、大學生、民眾們默默摺起紙鶴，盼悲劇不要重來。還路於民行人路權促進會強調，唯有建構更安全的行人環境，才能根本解決問題。

北大國小通學巷近日發生重大車禍，釀成3死12傷悲劇，還路於民行人路權促進會發起摺紙鶴行動，追思逝去的無辜生命。十幾位小朋友、大學生、民眾們細雨下默默摺起紙鶴，互相討論摺紙的步驟，也有學生拾起手機「邊記邊摺」，一張白紙經過巧手細心照顧，慢慢成形鶴的外觀。一位不具名民眾分享，她以前在學校常常摺，長大就忘記了，還要再重新學習一次。

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還路於民行人路權促進會理事長吳宜蒨表示，她們發起摺紙鶴，希望讓社會大眾與政府認知交通是系統性問題，發生事故的原因不是年齡，而是危險駕駛，將問題歸咎高齡駕駛是「治標不治本」。

她指出，下了車人人都是行人，希望政府保障所有人，含身障者、兒童、安全步行的權利，而非成為駕駛才能安全上路。建議政府改善大眾運輸系統，建構完善安全的步行環境，將人本教育、零死亡願景納入國民教育，讓小朋友認知，車輛愈大則殺傷力愈大，駕駛應肩負更重責任，而非教育成「馬路如虎口」。

吳宜蒨說，台灣小朋友應享有安全、快樂的步行環境，而非必須由家長接送，導致大量車流塞在路上，導致車禍愈來愈多。她強調，交通事故不該成為日常，檢討「行人地獄」從現在開始，而非事發後補破網。

追思會聚集大片花卉，寄寓民眾對逝去無辜生命的不捨。（記者陳奕劭攝）

還路於民行人路權促進會理事長吳宜蒨強調，交通事故不該成為日常，檢討「行人地獄」從現在開始，而非事發後補破網。（記者陳奕劭攝）

不只有摺紙鶴，民眾也在追思牆上張貼便利貼，追思無辜逝去生命。（記者陳奕劭攝）

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