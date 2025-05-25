有詭！北市婦拿裝潢估價單提領百萬現金 機警揪出詐團車手

警方查扣假收據、工作證、現金111萬元及手機等證物。（記者陸運鋒翻攝）

2025/05/25 13:12

〔記者陸運鋒／台北報導〕熊姓婦人到台北市大安區某銀行提領百萬元現金時，行員察覺有異通報警方前來，警方進而發現熊婦遭到投資詐騙，且還有詐騙集團所提供假的裝潢估價單，好讓她可以提領大筆現金，警方將計就計約出詐團成員，逮捕取款的黃姓車手，並擴大追查其他共犯。

據了解，65歲熊姓婦人上月在臉書看見投資股票訊息後，隨後點擊加入Line群組，對方洗腦可代操高獲利等話術，熊婦信以為真先投入30萬元資金，之後詐團成員還傳送假的裝潢估價單，並教導熊婦在金融機構提領時出示，可取信行員順利提領大筆資金。

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大安警分局調查，熊婦在本月21日，到大安區國泰世華銀行提領111萬元現金時，行員察覺有異通警方前來關懷攔阻，但熊婦第一時間不願透露任何資訊，警方認為事有蹊翹，隨後聯繫熊婦家屬到場一同勸說。

警方今天表示，檢視熊婦手機後，發現她日前加入投資股票群組，懷疑遭到詐騙，於是按對方所提供的裝潢公司電話、地址訪查，發現這間公司是成衣公司，且根本沒有裝潢這回事，這也讓熊婦頓時恍然大悟。

警方指出，經持續溝通後，熊婦配合警方將對方誘出，趁雙方面交取款時，埋伏警力隨即將24歲黃姓車手壓制逮捕，查扣假收據、工作證、現金111萬元及手機等證物。

警詢時，黃嫌稱是從台中北上工作，且依照公司指示前來取款，警詢後將其依詐欺罪嫌移送台北地署偵辦，並持續追查其他共犯。

警方呼籲，詐團透過網路或交友軟體認識被害人，並假借股票、虛擬通貨、期貨、外匯等名義，吸引民眾加入LINE投資群組，民眾應選擇自己有深入瞭解過的投資標的，不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如遇到加LINE進行投資必為詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熊姓婦人配合警方約出詐團成員，順利逮捕取款的黃姓車手，並擴大追查其他共犯 。（記者陸運鋒翻攝）

警方根據詐團所提供的裝潢估價單查訪，發現根本是場騙局。（記者陸運鋒翻攝）

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