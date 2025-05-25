為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    有詭！北市婦拿裝潢估價單提領百萬現金 機警揪出詐團車手

    警方查扣假收據、工作證、現金111萬元及手機等證物。（記者陸運鋒翻攝）

    警方查扣假收據、工作證、現金111萬元及手機等證物。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/05/25 13:12

    〔記者陸運鋒／台北報導〕熊姓婦人到台北市大安區某銀行提領百萬元現金時，行員察覺有異通報警方前來，警方進而發現熊婦遭到投資詐騙，且還有詐騙集團所提供假的裝潢估價單，好讓她可以提領大筆現金，警方將計就計約出詐團成員，逮捕取款的黃姓車手，並擴大追查其他共犯。

    據了解，65歲熊姓婦人上月在臉書看見投資股票訊息後，隨後點擊加入Line群組，對方洗腦可代操高獲利等話術，熊婦信以為真先投入30萬元資金，之後詐團成員還傳送假的裝潢估價單，並教導熊婦在金融機構提領時出示，可取信行員順利提領大筆資金。

    大安警分局調查，熊婦在本月21日，到大安區國泰世華銀行提領111萬元現金時，行員察覺有異通警方前來關懷攔阻，但熊婦第一時間不願透露任何資訊，警方認為事有蹊翹，隨後聯繫熊婦家屬到場一同勸說。

    警方今天表示，檢視熊婦手機後，發現她日前加入投資股票群組，懷疑遭到詐騙，於是按對方所提供的裝潢公司電話、地址訪查，發現這間公司是成衣公司，且根本沒有裝潢這回事，這也讓熊婦頓時恍然大悟。

    警方指出，經持續溝通後，熊婦配合警方將對方誘出，趁雙方面交取款時，埋伏警力隨即將24歲黃姓車手壓制逮捕，查扣假收據、工作證、現金111萬元及手機等證物。

    警詢時，黃嫌稱是從台中北上工作，且依照公司指示前來取款，警詢後將其依詐欺罪嫌移送台北地署偵辦，並持續追查其他共犯。

    警方呼籲，詐團透過網路或交友軟體認識被害人，並假借股票、虛擬通貨、期貨、外匯等名義，吸引民眾加入LINE投資群組，民眾應選擇自己有深入瞭解過的投資標的，不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如遇到加LINE進行投資必為詐騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    熊姓婦人配合警方約出詐團成員，順利逮捕取款的黃姓車手，並擴大追查其他共犯 。（記者陸運鋒翻攝）

    熊姓婦人配合警方約出詐團成員，順利逮捕取款的黃姓車手，並擴大追查其他共犯 。（記者陸運鋒翻攝）

    警方根據詐團所提供的裝潢估價單查訪，發現根本是場騙局。（記者陸運鋒翻攝）

    警方根據詐團所提供的裝潢估價單查訪，發現根本是場騙局。（記者陸運鋒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播