白河警連2日山區聯合稽查 查獲違規不法49件

白河警連兩日在山區實施「環、警、監」聯合稽查，查獲酒駕、車輛改裝管無認證或擅自更換等違規不法共49件。（圖由警方提供）

2025/05/25 12:15

〔記者王涵平／台南報導〕白河警連2日在山區實施「環、警、監」聯合稽查，查獲酒駕、車輛改裝管無認證或擅自更換等違規不法共49件。

白河警分局轄內175、174線沿線有咖啡公路等景點，23日晚間起在白河區市175線關嶺及南寮路檢稽查後，昨日再偕同交通大隊、環保局、新營監理站等單位，在東山區市道174線與175線路口聯合稽查，檢查汽機車62輛。

請繼續往下閱讀...

2天路檢稽查，查獲酒後開車涉公共危險罪嫌1人並當場扣繳車牌、移置保管車輛；車輛改裝管無認證或擅自更換，經環保局當場檢測計4件；舉報車牌加裝牌照框致遮蔽牌面及機車斜板加裝引擎水冷式散熱器等情事，請監理站召回臨時檢驗計11件；舉發無照駕車及改裝等違規計27件；另於非聯合稽查時段，員警主動發現且蒐證噪音車輛，並通報環保局召回檢測噪音共6件。

白河警方表示，端午節連續假期將至，將持續加強交通秩序維護與違規行為取締，近期各地因癲癇或身體狀況不佳傳重大車禍事故，呼籲駕駛人於駕車上路前切勿飲酒，並審慎評估自身精神及健康狀況，並在持有合格駕照前提下駕車上路。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

白河警連兩日在山區實施「環、警、監」聯合稽查，查獲酒駕、車輛改裝管無認證或擅自更換等違規不法共49件。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法