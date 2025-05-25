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    又暴衝？68歲翁駕車插隊挨罵 竟倒車猛撞後車

    六十八歲邱姓男子駕駛的銀色轎車倒車猛撞後方的黑灰色小休旅車。（圖：民眾提供）

    六十八歲邱姓男子駕駛的銀色轎車倒車猛撞後方的黑灰色小休旅車。（圖：民眾提供）

    2025/05/25 12:05

    〔記者王俊忠／台南報導〕68歲邱姓駕駛23日晚間8點許駕車至台南市東區裕孝路1間加油站準備洗車時，被後方車輛的男駕駛大罵「有人這樣插隊的嗎」？邱男隨後倒車，可能一時緊張、誤踩油門，竟猛撞後方排隊車輛，肇事後搖下車窗聲稱車輛「暴衝」，但也質疑後車駕駛很兇，影片在網路上流傳引發議論。警方針對事故調查，發現應該是邱男倒車操作不當、撞擊後車，恐須負肇事全責。

    轄區台南市警一分局調查，這車禍發生於5月23日晚間8時許，前車駕駛邱姓男子（68歲）駕駛轎車在台南東區裕孝路南往北向的車道上，在該處中油加油站欲排隊清洗車輛，後車駕駛徐姓男子（45歲）也在同向排隊等待洗車，邱男疑似操作不當，於倒車時撞擊後方的徐車，兩位車輛駕駛均未受傷，警方為兩人做酒測，酒測值均為0、且持照正常，肇事原因為邱車倒車時未注意後方人車動態。

    警方提醒車輛駕駛人倒車時，應注意後方車輛狀況，於確認後方無人車後，再行倒車，以確保自己及其他用路人安全。

    這段邱男車輛倒車猛撞後車的影片，也被網友po到「社會事新聞影音」，影片中後車駕駛人大聲質疑前方邱車插隊的行為，當前車邱男倒車猛撞後車後，加油站的員工也上前質問邱男在做什麼？邱男回稱是暴衝、但也質問後車駕駛很兇！網友說，前車插隊爆口角，阿伯人狠、話不多，直接倒車撞。

    六十八歲邱姓男子駕駛的銀色轎車倒車猛撞後方的黑灰色小休旅車。（圖：民眾提供）

    六十八歲邱姓男子駕駛的銀色轎車倒車猛撞後方的黑灰色小休旅車。（圖：民眾提供）

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