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    無照開車撞斷2人手腳還逃逸 惡男竟要女友出面頂罪

    無照開車撞斷二人手腳還逃逸，惡男竟要女友出面頂罪。（記者蔡彰盛攝）

    無照開車撞斷二人手腳還逃逸，惡男竟要女友出面頂罪。（記者蔡彰盛攝）

    2025/05/25 12:27

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有公共危險前科的新竹縣陳姓男子，無照開女友車子上路，將乘坐機車的一男一女都撞成骨折後加速逃逸，還要女友出面頂罪，所幸被警方調閱監視器揪出真相，新竹地院依無照駕車過失傷害、肇事致人傷害而逃逸與頂替罪將這對男女判刑。

    法官調查，陳男明知未領有駕駛執照，不得駕駛自小客車，仍於112年8月30日11時43分許，駕駛徐姓女友名下自用小客車，沿新竹縣新埔鎮田新八街由北往南方向行駛，竟疏於注意行經閃光紅燈號誌路口，未讓幹道車先行而貿然前行，當時彭男騎機車後載彭女疏於注意行經閃光黃燈號誌路口，應減速接近注意安全小心通過，因而遭陳男所駕自小客車撞擊人車倒地，彭男左足第一腳趾骨折、雙膝挫傷及右膝開放性撕裂傷、胸腹部挫傷，彭女則左側脛腓骨開放性骨折、鼻部、下巴下唇多處撕裂傷併臉部多處擦挫傷、頭部外傷腦震盪。

    陳男竟未停留現場採取救護、即時報警或其他必要措施，亦未待警方到場處理以釐清肇事責任，即駕車駛離現場而逃逸，告知徐女上情，請她頂替。

    警方獲報到場處理交通事故，徐女為使陳男隱蔽並脫免過失傷害罪之刑事責任，竟基於頂替犯意，駕駛肇事小客車返回肇事現場，向到場處理員警謊稱自己是肇事駕駛人。

    經警方調閱沿路監視錄影畫面，發現肇事後係一名男子自該自用小客車駕駛座下車，經警方質問徐女後，徐女始供出實際駕駛人為陳男，因而查悉上情。

    法官審酌陳男未能善盡駕駛注意義務，因而導致2人受傷結果，且肇事後竟仍逕自離去；被告徐女明知陳男係肇事之人，為使男友脫免刑責，於員警到場處理時，謊稱其係肇事者，頂替真正犯人肇事情事，誤導員警偵辦犯罪正確性，妨害國家司法權行使，被告2人所為均屬不該，且陳男前有公共危險案件前案紀錄，迄今未與被害2人成立和解亦未能賠償，最後依無照駕車犯過失傷害罪、肇事致人傷害而逃逸罪判刑8月，徐女犯頂替罪處拘役50日。

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