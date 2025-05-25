台中9樓民宅深夜氣爆1傷 屋主：瓦斯爐一點就爆了

台中市北屯區昌平路二段一間9樓民宅24日深夜發生氣爆，消防員今天檢視氣爆現場，受傷屋主指稱瓦斯爐一點火就氣爆。（台中市消防局提供）

2025/05/25 11:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北屯區昌平路二段的一處集合住宅（公寓大廈）昨天（24日）深夜發生氣爆，9樓廚房毀損，64歲男性住戶四肢及臉部燒燙傷就醫，無生命危險；台中市消防局今天（25日）初步調查，受傷屋主表示，瓦斯爐一點火就氣爆，但之前沒聞到瓦斯味，可能是瓦斯外洩造成，實際氣爆原因尚在調查。

台中市消防局指出，昨天深夜10時許接獲報案，派遣第八大隊、轄區四平分隊等共計4個單位，出動各式消防車11輛、消防人員26名，現場由組長趙冠斐擔任指揮官，馳抵發現是地上9層、地下2層RC結構建物的集合住宅，位於9樓住宅的廚房氣爆，造成男屋主四肢及臉部燒燙傷，意識清楚，消防員到場已無火勢，傷者由本局救護車送往中國醫藥大學附設醫院救治，無生命危險。

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消防局初步調查，受傷的屋主今天表示，當時要烹飪，但爐具一點火即氣爆，點火之前沒聞到瓦斯味，氣爆造成該戶的門窗損壞，氣爆原因仍須鑑定釐清。

台中市北屯區昌平路二段一間9樓民宅24日深夜發生氣爆，屋主指稱瓦斯爐一點火就氣爆，氣爆造成門窗損壞，但並沒有起火。（台中市消防局提供）

台中市北屯區昌平路二段一間9樓民宅24日深夜發生氣爆，受傷屋主指稱瓦斯爐一點火就氣爆，但之前沒聞到瓦斯味道。（台中市消防局提供）

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