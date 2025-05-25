為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中9樓民宅深夜氣爆1傷 屋主：瓦斯爐一點就爆了

    台中市北屯區昌平路二段一間9樓民宅24日深夜發生氣爆，消防員今天檢視氣爆現場，受傷屋主指稱瓦斯爐一點火就氣爆。（台中市消防局提供）

    台中市北屯區昌平路二段一間9樓民宅24日深夜發生氣爆，消防員今天檢視氣爆現場，受傷屋主指稱瓦斯爐一點火就氣爆。（台中市消防局提供）

    2025/05/25 11:40

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北屯區昌平路二段的一處集合住宅（公寓大廈）昨天（24日）深夜發生氣爆，9樓廚房毀損，64歲男性住戶四肢及臉部燒燙傷就醫，無生命危險；台中市消防局今天（25日）初步調查，受傷屋主表示，瓦斯爐一點火就氣爆，但之前沒聞到瓦斯味，可能是瓦斯外洩造成，實際氣爆原因尚在調查。

    台中市消防局指出，昨天深夜10時許接獲報案，派遣第八大隊、轄區四平分隊等共計4個單位，出動各式消防車11輛、消防人員26名，現場由組長趙冠斐擔任指揮官，馳抵發現是地上9層、地下2層RC結構建物的集合住宅，位於9樓住宅的廚房氣爆，造成男屋主四肢及臉部燒燙傷，意識清楚，消防員到場已無火勢，傷者由本局救護車送往中國醫藥大學附設醫院救治，無生命危險。

    消防局初步調查，受傷的屋主今天表示，當時要烹飪，但爐具一點火即氣爆，點火之前沒聞到瓦斯味，氣爆造成該戶的門窗損壞，氣爆原因仍須鑑定釐清。

    台中市北屯區昌平路二段一間9樓民宅24日深夜發生氣爆，屋主指稱瓦斯爐一點火就氣爆，氣爆造成門窗損壞，但並沒有起火。（台中市消防局提供）

    台中市北屯區昌平路二段一間9樓民宅24日深夜發生氣爆，屋主指稱瓦斯爐一點火就氣爆，氣爆造成門窗損壞，但並沒有起火。（台中市消防局提供）

    台中市北屯區昌平路二段一間9樓民宅24日深夜發生氣爆，受傷屋主指稱瓦斯爐一點火就氣爆，但之前沒聞到瓦斯味道。（台中市消防局提供）

    台中市北屯區昌平路二段一間9樓民宅24日深夜發生氣爆，受傷屋主指稱瓦斯爐一點火就氣爆，但之前沒聞到瓦斯味道。（台中市消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播