對豐腴女同事說「地震了」 公務員涉性騷申誡懲處有瑕疵被撤銷

台中市大雅區公所廖姓公務員被控以「地震了」等言詞性騷擾，處以申誡1次案，台中高等行政法院認定程序有瑕疵而撤銷申誡處分。 （記者張瑞楨攝）

2025/05/25 11:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市大雅區公所廖姓公務員，2023年對身材豐腴的女同事說「地震了」，之後又對同一位女同事說，「我老婆今天要去做瑜珈，要不要我們兩個人去喝酒？」，被女同事申訴性騷擾，大雅區公所認定構成性騷擾，處申誡1次，但台中市政府又認定不構成，廖員提起行政訴訟，台中高等行政法院認為，大雅區公所懲處過程有瑕疵，不符合正當法律程序，判決撤銷申誡1次處分。

台中市大雅區公所廖姓辦事員，被控於2023年6、7月間某日下班後，打羽毛球時對女同事說「地震了」，又於同年8月22日下班時間打電話給同一位女同事，「我老婆今天要去做瑜珈，要不要我們兩個人去喝酒？」，被女同事提起性騷擾申訴，大雅區公所於去年（2024年）召開考績會，認定廖員「下班時間在非工作場所對異性所為之不當行為（構成性騷擾防治法第2條之性騷擾行為）致有損機關聲譽」，決議申誡1次懲處，廖員不服，向台中高等行政法院提起行政訴訟。

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廖員主張，不論他是否向女同事說「地震了！」或「我老婆今天要去做瑜珈，要不要我們兩個人去喝酒？」，都是本於他與女同事私人間社交往來範圍，縱使女同事認為被冒犯，也是女同事自我主觀認知感受，如何影響機關聲譽？這是「說者無心，聽者有意」，另外，台中市政府社會局也認定他「性騷擾不存在」，申誡一次是出於錯誤的事實，應予撤銷。

大雅區公所答辯說，「地震了」是調侃女同事身材；廖員打電話給女同事，「要不要我們兩個人去喝酒？」等語，都被區公所調查小組，認定構成性騷擾行為，構成「言行失檢」，申誡一次應予維持。

法官認為，女同事身材較為豐腴，廖員是公務人員，本應謹言慎行，竟以「地震了」調侃女同事身材，致使女同事感到不適，自覺人格尊嚴受到侵犯，廖員辯稱是因當時發生地震，僅是描述事實，但女同事感受不舒服，以「白癡」回擊，廖員言詞侵犯女同事的不當行為，可信為真實。

至於「我老婆今天要去做瑜珈，要不要我們兩個人去喝酒？」，女同事回答，「就這麼說定了啦，之後有約酒吧再請我喝啦」，顯示兩人平時確實有公務行為以外的互動，並曾有多次相約喝酒之事實，這句話是私人間之社交往來之行為，符合一般社交常態，不能認有逾越份際，不是性騷擾行為。

法官認為，大雅區公所考績委員會的申誡一次決定，是以性騷擾成立為前提，但該性騷擾事後經台中市政府認定不成立，大雅區公所申誡1次的懲處，有夾雜與事件無關的考慮因素，判斷有瑕疵，不符合正當法律程序，判決申誡一次准予撤銷，應由大雅區公所依正當法律程序後，另為適法處分。

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