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    蒐證不確實 人妻治不了出軌老公與囂張小三

    蒐證不確實，人妻治不了出軌老公與囂張小三！（情境照）

    蒐證不確實，人妻治不了出軌老公與囂張小三！（情境照）

    2025/05/25 11:04

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕蒐證不確實，治不了出軌老公與囂張小三！新竹江姓人妻發現先生有異狀，調查發現小三甚至要孩子說她才是媽，憤而對二人連帶求償，新竹地院審理發現江女所提證據當中均無具體外遇對象、時間、交往程度等，只能判決駁回全案。

    江女108年結婚，育有2名未成年子女，她說，夫妻2人起初生活融洽，她甚至留職停薪照顧2名子女，豈料去年初起陸續查覺先生洪男有異，事後洪男在夫妻雙方父母均在場情況下自承有外遇情事，並當場提供小三手機號碼，然始終不願透露小三真實姓名。

    她依法提告後，查得手機號碼即林女持有，她說林女與先生洪男初次見面，即發生性行為及逾越正當男女交往關係，洪男更多次請假與林女出遊，2人不僅有在幼子面前有親熱、愛撫行為，甚至多次誘使幼子回答林女才是媽媽，憤而對二人連帶求償60萬元。

    然而法官調查，江女所提出的錄音、錄影檔為不連貫之片段擷取畫面，且被告2人並無任何有關性事之對話，亦無親吻或愛撫等親密行為影像。

    江女主張先生曾於雙方親屬面前，坦承有外遇情事，然根據當時影片，是洪母及親屬要求洪男向妻子及岳父岳母下跪表達歉意，而影片中洪男言語僅有「我是要跪她嗎？」等語，均無提及外遇具體對象、時間、交往程度等事實，無法作為證據。最後駁回江女之訴。

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