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    床墊被小三睡過！ 人妻怒寫「戀愛請找單身男」送對方獲賠30萬

    元配見被小三睡過的床墊，感覺無比噁心，便用紅漆筆寫字，免費送小三，再透過法院求償。（情境模擬圖，記者顏宏駿攝）

    元配見被小三睡過的床墊，感覺無比噁心，便用紅漆筆寫字，免費送小三，再透過法院求償。（情境模擬圖，記者顏宏駿攝）

    2025/05/25 11:01

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名人妻出國，先生留在國內，竟把小三帶回家裡睡覺，2人發生多次性關係。人妻回國後發現兩人姦情，看到小三滾過的床單和床墊只覺「無比噁心」，她拿起紅油漆筆在床墊和床單寫下「談戀愛請找『單身』男子」、「未經女主人允許不要擅闖別人家裡睡覺」、「妳睡過的床墊送你」字眼，再差人送至小三家人經營的店面門口擺放。人妻以小三侵害其配偶權為由提60萬元的損害賠償，法官判決小三應賠償30萬元。

    判決書指出，該案先生任職於某知名的股票上市公司，與太太結婚11年，育有一子，原本婚姻美滿，但2023年5月起，先生與黃姓女同事發展不倫戀，兩人經常利用午休及加班時間在辦公室發生性行為，每月高達5至8次，也曾兩度在彰濱工業區某超商的停車場及洗手間發生性行為。

    判決書說，人妻在2024年5月發現兩人透過通訊軟體聯繫，甚至在視訊時裸露胸部及下體。三人曾在超商談和解，當時小三一度向元配下跪道歉，但後來先生在太太帶兒子出國旅遊時，又邀小三到家裡睡，此事被回國後的太太得知，怒火中燒，看到已被小三裸體睡過的床墊和床單就感到無比噁心，便用油漆筆寫下「談戀愛請找『單身』男子」、「未經女主人允許不要擅闖別人家裡睡覺」、「你睡過的床墊送你」等字眼，再差人送至小三家人經營的店面門口擺放。小三向法官說，此事被往來的行人看見，讓她很沒面子，精神因此受創。

    法官審酌，小三和先生的對話紀錄、視訊影片及先生的自白書，認定被告明知自己交往的對象為原告之夫，仍執意與對方產生逾越社交分際之互動，依目前社會通念，足以破壞原告之婚姻及信賴關係，已構成侵害配偶權，審酌雙方學歷、收入及侵害情節後，認定原告求償60萬元過高，改判30萬元為適當。

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