最壞示範！攜兒玩寶可夢機台引糾紛 竟持開山刀揮舞遭逮

鄭姓男子不滿兒子遭到陳姓男子喝斥，返家後持開山刀前來揮舞，雙方因此爆發拉扯衝突。（記者陸運鋒翻攝）

2025/05/25 10:59

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市鄭姓男子昨天晚間帶著就讀國小的兒子，前往新店區三民路一間文具店玩遊戲機台，期間因鄭兒遭到陳姓男子喝斥，雙方因此發生口角，鄭男返家後持開刀山前來理論，雙方進而爆發扭打，警方獲報趕抵將鄭男逮捕，詢後移送偵辦。

新店警分局調查，37歲鄭男昨天晚間6時許帶著就讀國小的兒子，到新店區三民路某文具店玩寶可夢遊戲機台，過程中，鄭兒手上的娃娃不慎觸碰到37歲陳男的兒子，陳男因此對鄭兒大聲怒罵，但引發鄭男不滿，雙方因此爆發口角。

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據查，鄭男心有不甘先攜子返家後，再帶著一把裝有刀鞘的開山刀返回文具店理論，並持未拔出鞘的開山刀揮舞，但因一時沒拿穩，導致刀具脫手飛出，雙方進而爆發拉扯衝突，一旁民眾見狀連忙報案。

警方指出，接獲報案趕抵後，隨即將鄭男壓制逮捕，詢後依恐嚇罪嫌移送台北地檢署偵辦。警方呼籲，如與人發生糾紛，應保持心平氣和。若紛爭無法解決，請尋求正當法律途徑或報警尋求警方協助，切勿意氣用事，以免鑄下大錯。

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