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    首頁　>　社會

    高雄毒犯開賓士追撞17歲少年 遭通緝竟車頭強頂單車落跑

    銀色賓士車肇事後，車頭還頂著單車，副駕車門打開的情況下開離現場。（民眾提供）

    銀色賓士車肇事後，車頭還頂著單車，副駕車門打開的情況下開離現場。（民眾提供）

    2025/05/25 10:51

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區大順二路前（23）日傍晚發生一起賓士轎車追撞單車騎士的車禍，遭撞的17歲少年手腳輕微擦挫傷，但賓士車駕駛未等警方到場，直接頂著車頭前方的單車落跑，當下救護人員急開車門欲攔人，但駕駛仍強行駛離，警方於事發1個半小時逮到肇事駕駛黃男（51歲），查是因有3條毒品案遭通緝而心虛落跑。

    據了解，黃男因涉及3件毒品案已遭判刑6年，卻不願坐牢逃逸而遭通緝，23日下午近5點左右，黃男開著賓士車沿大順二路往北行駛在慢車道上，因未保持安全距離追撞前方騎乘單車的殷姓少年，救護車獲報抵達現場，正檢視少年傷勢時，黃男卻乘隙默默坐回車上並發動引擎，先是倒車，救護人員在旁急去拉開副駕駛座的車門，但黃男仍不理會，在車門未關、車頭頂著單車的狀況下直往前開落跑，並於路上甩開單車。

    三民二分局鼎金所指出，警方到場時黃男已經肇逃，少年手腳輕微擦挫傷，因傷勢無大礙自行就醫。案經員警擴大調閱周邊監視器，鎖定涉案車輛逃逸路線，經分析研判車輛藏匿地點後，當晚6點半將黃男查緝到案，經查黃男另涉及3案通緝，員警當場予以逮捕，全案依肇事逃逸及通緝等罪嫌移送台灣高雄地方檢察署偵辦。

    經警方初步研判，車禍為黃男不依規定保持前、後車距離，可處600至1200元罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。另黃男駕駛車輛肇事致人受傷後未停留現場逕行駛離，涉嫌違反刑法第185條之4第1項，可處6月以上5年以下有期徒刑，違反道路交通管理處罰條例第62條第4項，駕駛人肇事致人受傷而逃逸者，吊銷其駕駛執照。

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    救護人員在檢視遭撞少年的傷勢時，肇事的賓士車駕駛突然發動引擎倒車，救護人員開車門要攔阻，駕駛仍強行駛離。（民眾提供）

    救護人員在檢視遭撞少年的傷勢時，肇事的賓士車駕駛突然發動引擎倒車，救護人員開車門要攔阻，駕駛仍強行駛離。（民眾提供）

    51歲黃男開車追撞17歲單車少年後肇逃，被警方逮回並發現有3條毒品案被判刑遭通緝。（民眾提供）

    51歲黃男開車追撞17歲單車少年後肇逃，被警方逮回並發現有3條毒品案被判刑遭通緝。（民眾提供）

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