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    首頁　>　社會

    狗吠擾人清夢！ 鄰居爆衝突摺疊刀、鐵撬大戰4傷送醫

    警方逮捕黃男偵訊中。（讀者提供）

    警方逮捕黃男偵訊中。（讀者提供）

    2025/05/25 10:37

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區黃姓男子不滿蘇姓鄰居愛犬經常吠叫吵人，今天清晨又擾他清夢，前往理論爆口角，黃男火大返家持摺疊刀折返，攻擊蘇男腹部連刺2刀，蘇男2子持鐵撬、徒手反擊，蘇男父子3人將黃男壓制在地，總計4人受傷送醫，全案警方將依殺人未遂、傷害罪嫌移送法辦。

    警方調查，鳳山區南進五街黃姓男子（50歲）不滿鄰居蘇姓男子（66歲）飼養愛犬吠叫吵人半年，今天清晨5時許又擾他清夢，前往找蘇男理論，要求管好犬隻不要吵人，雙方爆口角衝突，黃男火大返家持摺疊刀再度前往蘇家，直接朝蘇男腹部連刺2刀，造成蘇男大量流血。

    蘇男2子（均22歲）見父親被刺，其中1子持鐵撬與黃男大戰，蘇男忍痛與另1子則徒手反擊，警方據報到場處理，蘇姓父子3人已合力將黃男壓制在地，現場起獲摺疊刀、鐵撬各1把。

    警方發現蘇男傷勢嚴重，腹部不斷流血，趕緊通知救護人員到場，將4人送醫治療，蘇男腹部受傷住院開刀救治，另黃男頭部、身體多處受傷，蘇男2子則身體擦挫傷，4人目前無生命危險。

    鳳山警方已帶回黃男及蘇男2子偵訊中，警方將於調查後，將黃男依殺人未遂罪嫌、蘇男父子3人依傷害罪嫌移送法辦。

    警方呼籲民眾遇有糾紛應以理性態度溝通，並循平和處理方式解決，切勿因一時情緒失控，衍生衝突觸法。

    警方查扣摺疊刀、鐵撬各1把。（讀者提供）

    警方查扣摺疊刀、鐵撬各1把。（讀者提供）

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