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    暴力討債不還錢逼下跪「剁手指」 台中警方逮11人全獲交保

    警方查扣現金463萬餘元等證物。（警方提供）

    警方查扣現金463萬餘元等證物。（警方提供）

    2025/05/25 10:40

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警察局第二分局今天（25日）公布破獲暴力討債集團案，拘捕陳姓男子（30歲）為首的11人集團，以被害人拖欠公司（地下錢莊）款項為由，多次率眾分持熱熔膠條、球棒毆打被害人、逼下跪，揚言不還錢就「剁手指」；警方搜索查扣現金463萬餘元，依違反組織犯罪防制條例等罪名移送台中地檢署複訊後，全獲交保。

    台中市警局第二分局上月（4月）中旬，於全國同步掃黑專案期間，查緝以陳男為首的11人暴力討債集團到案，該分局偵查隊指出，陳男等人組成的暴力討債集團，多次率眾持熱熔膠條、球棒毆打被害人，甚至逼下跪，再逼迫被害人簽立本票，如不還錢要「剁手指」，警方報請台中地檢署指揮偵辦，蒐證完備後，聲請拘票及搜索票，查獲陳嫌等11人到案。

    警方查扣現金463萬餘元、集團制服背心2件、被害人簽立本票、監視器主機、電腦主機等等證物，全案後依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、傷害等罪名，移送台中地檢署偵辦，檢方諭知交保。

    台中市警二分局長鍾承志表示，將擴大打擊黑道幫派，並針對黑道幫派經營及賴以為生的行業強力掃蕩，阻斷經濟命脈，呼籲民眾如發現犯罪情資線索，可隨時提供警方偵處。

    警方拘提暴力集團成員11人，嫌犯舉手投降。（警方提供）

    警方拘提暴力集團成員11人，嫌犯舉手投降。（警方提供）

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