女子求職面試後竟收簡訊「能不能幹」 負責人遭重罰30萬

一名女性應徵高雄市某長照中心秘書，面試結束後竟收到負責人傳簡訊問「能不能幹」，上班後也屢遭碰觸身體，工作不到10天就報警，高雄市勞工局調查後認定業者「權勢性騷擾」重罰30萬元。求職示意圖。（資料照，記者翁聿煌攝）

2025/05/25 09:54

〔記者侯承旭／高雄報導〕高雄市某長照中心對外徵求秘書，女子面試結束後，長照中心負責人竟傳簡訊「能不能幹」，上班後也屢遭負責人碰觸身體，女子工作不到10天就報警遭騷擾，高雄市勞工局調查後認定「權勢性騷擾」，重罰30萬元。

據了解，該女子去長照中心面試，當天晚上負責人以LINE給女子「需要一個能幹的小秘書」、「能不能幹」等語。

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女子錄取後，上班第2天和負責人駕車拜訪里長，過程中發生肢體碰觸；某天上班日晚上，女子陪負責人去KTV，竟被負責人碰觸臀部、腰部、胸部等，女子不堪受辱趁機報警，警方移請高雄市勞工局調查職場性騷擾。

勞工局受理後成立調查小組，確認構成「權勢性騷擾」，甚至部分舉措已經構成「強制猥褻」，依違反性別平等工作法對負責人開罰30萬元。

該負責人不服裁罰，向高市府提出訴願，辯稱詢問「能不能幹」，是為了提升女秘書在工作上之自信，無性暗示之意。至於在KTV包廂碰觸身體一事，當時已陷入酩酊泥醉之狀態，已達無法辨識行為之能力之程度。

高市府訴願委員會檢視勞工局與警方的資料，認定長照中心負責人多項行為已成立「權勢性騷擾」，且於調查小組訪談時仍避重就輕，造成女秘書身心嚴重受創，有從重裁處之必要。勞工局依性騷擾之次數、行為態樣及對被害人之侵害程度，處以30萬元之罰鍰並無違法，駁回訴願。

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