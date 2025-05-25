後座男子一再閃躲……警查違規車輛找到協尋少年

清水警分局盤查違規車輛，意外找回失蹤協尋少年。（圖由民眾提供）

2025/05/25 09:33

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水警分局明秀派出所員警蔡佳憲與蔣承志，日前夜間巡邏經沙鹿區台灣大道路段，發現1輛機車違規行駛上前攔查，不料後載男子卻一直向後閃躲，引發員警注意，因該男僅知道自己姓名，至於真實年藉均表示不清楚，且頻頻查看手機，警方一度以為通緝犯，將他帶回派出所後，一查才知其為失踨協尋少年，隨即聯繫家屬到場將他帶回。

本月22日清晨4時左右，明秀派出所員警巡經沙鹿區台灣大道路段，發現1輛機車違規行駛，立即上攔查，機車後座的男子一直向後閃躲，引發警方注意，警方查核身分時，男子只提供姓名，至於真實年藉均表示不清楚，並頻頻查看手機，警方進行人臉辦識時，男子還閉著眼睛，企圖躲避查驗，警方一度懷疑男子為通緝犯或涉及其他案件。

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由於現場無法即時查明身分，警方將男子帶回派出所查證，男子眼看無法擺脫警方查證，才告知真實身分，經查原來是16歲的失踨協尋少年。

警方調查，該少年因不滿父母管教太嚴，竟離家出走，家人發現後因找不到少年，擔心安危，趕緊向警方報案請求協。員警隨即通知家屬前來帶回少年，在等待家屬過程中，警方並勸導少年，同時提醒他現行詐騙手法多樣，如求職打工應注意存薄帳號密碼勿提供對方外，也應注意勿成為詐騙車手等觀念。

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