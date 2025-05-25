西嶼婦人夜間蹴海撿螺失聯 警消岸巡徹夜搜尋

澎湖第七岸巡隊接獲婦人失蹤，集結人力前往現場搜索。（記者劉禹慶攝）

2025/05/25 09:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖人視大海為冰箱，潮間帶大退潮時常見蹴海民眾，前往海邊活動，西嶼鄉59歲盧姓婦人，24日晚間前往西嶼納骨塔旁潮間帶撿螺，家屬晚間8時仍不見其返家，通報警、消、岸巡弟兄出動協尋，結果在現場發現婦人騎乘機車，卻未見她的蹤影。

由於受強烈東北季風影響，澎湖海域颳起8級強陣風，婦人撿螺海域波濤洶湧，增添搜救困難度，然現場人員仍不放棄黃金救援時機，希望能夠有好消息傳來，現場並出動無人機協尋。但經過徹夜搜尋仍未見人影，最後因能見度不佳及風浪增大，為了搜救人員安全暫停搜索。

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今（25日）一早，搜救人員再度集結，希望把握黃金72小時搜救時間，盡快找到婦人下落，心急如焚的家屬已一夜未眠，路旁的機車也在等待盧婦安全歸來，但今日風勢更大，嘉義布袋至澎湖馬公藍色公路，已宣布全面停航，海上風浪加上東北季風共伴效應，更增搜救困難。

婦人失蹤的海域，位於西嶼鄉小池角與赤馬地區間的學仔尾，隨著潮汐的變化，退潮時露出寬廣遼闊的潮間帶與礁岩地形，海蝕平台上能發現大量螺貝等潮間帶生物；一旁還有大片的沙灘，學仔尾海蝕平台是澎湖天然秘境之一。退潮時可見當地居民前來撿拾螺類。漲潮時，海水淹沒海蝕平台，一旁隆起的礁岩區彷彿成了一座孤島，此為珊瑚屑相連的小小陸連島。平時退潮時，此隆起的礁岩區是磯釣客的垂釣樂園。

現場發現婦人騎乘機車，卻未見其蹤影。（記者劉禹慶攝）

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