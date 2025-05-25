台中「北庄夜市」行人違規頻傳事故 豐原警5/27起取締開罰

台中神岡「北庄夜市」行人違規頻傳事故，豐原警分局加強交通宣導，27日起並將取締開罰。（圖由民眾提供）

2025/05/25 08:53

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區中山路上的「北庄夜市」，常因行人頻繁違規穿越馬路而發生交通事故。豐原警分局神岡分駐所因此運用結合交通工程（Engineering）、交通教育（Education）及交通執法（Enforcement）等3E政策，三管齊下，27日起將取締開罰行人「不依規定，擅自穿越車道」等違規行為，以改善現有狀況，打造舒適安全的用路環境，預防因行人違規而導致發生交通事故。

「北庄夜市」因人潮眾多，部分行人未依規定行走行人穿越道，任意穿越馬路恐致車輛閃避不及而發生交通事故。神岡分駐所為改善用路環境，邀請當地里長在夜市營業時進行會勘，警方並分階段進行改善。

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首先，在交通工程面，召集台中市交通局、神岡區公所等會勘，交通局表示，「北庄夜市」所處的神岡區中山路1299巷為行人違規易肇事路段，決議在神岡區中山路1299巷前劃設行人穿越道（斑馬線），並在二邊雙向車道畫設視覺性減速標線及1299巷口至夜市方向劃設雙黃線來改善道路工程，並於日前改善完成。

交通教育面，神岡分駐所則每週二在夜市營業時間進行交通宣導，編排分駐所警力及警察志工前往夜市出入口進行守望（交整）、宣導，並請志工舉牌向來往行人宣導，希望藉此提升在地居民的交通安全意識，減少違規頻率。

交通執法面，為了避免行人未依規定行走行人穿越道，任意穿越馬路，致車輛閃避不及而發生交通事故，神岡分駐所將於5月27日起（星期二夜市營業時間）開始執法取締，依道路交通處罰條例第78條「不在劃設之人行道通行」、「不依規定，擅自穿越車道」等違規行為，並處以新臺幣500元罰鍰。

豐原警分局長林大為呼籲，民眾應遵守交通規則，使用行人穿越道，避免因貪圖一時方便而置自身安全於危險之中，共同打造安全的用路環境。警察開單取締僅是手段，而非目的，民眾本身遵守交通規則才是保護自身安全的第一守則，未來警方亦將持續滾動式檢討各項執法作為，並針對易違規路段提升見警率，提供民眾一個友善、安全又便利的交通環境。

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