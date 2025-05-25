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    首頁　>　社會

    24歲女騎士闖紅燈蛇行後自撞送醫 高雄警方這樣說

    高雄24歲謝姓女騎士（紅圈內）今天凌晨騎機車接連闖紅燈、蛇行等違規，左營交通分隊員巡邏員警發現尾隨在後鳴笛示意停車，謝姓騎士竟繼續違規「行駛內快車道、闖紅燈、蛇行」，最後自撞路樹送醫。（讀者提供）

    高雄24歲謝姓女騎士（紅圈內）今天凌晨騎機車接連闖紅燈、蛇行等違規，左營交通分隊員巡邏員警發現尾隨在後鳴笛示意停車，謝姓騎士竟繼續違規「行駛內快車道、闖紅燈、蛇行」，最後自撞路樹送醫。（讀者提供）

    2025/05/25 07:50

    〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市24歲謝姓女子今天凌晨1點多騎機車連闖紅燈，員警發現鳴笛、廣播示意停車，她沒有停車，還接連蛇行等違規，警車在後方保持距離尾隨，不料謝女自撞重傷，靠警方通報救護車送醫。

    負責調查的左營警分局指出，左營區交通分隊於5月25日凌晨1點多執行巡邏勤務，發現謝女騎機車沿左營區軍校路南往北直行，在緯九路、緯六路2處路口違規闖紅燈，就開啟警示燈及警鳴器在後尾隨，並按鳴警笛、擴音器廣播示意停車。

    左營分局表示，員警尾隨待機盤查期間，謝女均未配合停車受檢，持續行駛且沿路有「行駛內快車道、闖紅燈、蛇行」等交通違規行為，直到楠梓區後昌新路自撞路旁，導致多處擦傷，員警通報救護車到場，並陪同送醫救治。

    左營分局強調，左營交通分隊員警尾隨期間，警車與謝女保持安全距離，過程均未接觸碰撞。事故發生後，分局幹部向家屬說明案發經過，也協調醫院全力搶救，並報請橋頭地檢署偵辦，調閱行車紀錄器及沿路監視器影像，釐清事故責任、依法調查。

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