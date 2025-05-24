中壢警好棒！ 連英傑世壯運柔道 勇奪個人賽金牌

中壢警分局巡官連英傑於世壯運柔道項目個人賽，勇奪金牌。（中壢警分局提供）

2025/05/24 21:49

〔記者黃政嘉／桃園報導〕中壢警分局交通組巡官連英傑，參加雙北世界壯年運動會競技，19日於柔道項目個人賽，在30至34歲男子81公斤級組，以直落2成績勇奪金牌，連英傑開心分享，這次柔道賽事在台北小巨蛋進行，讓他更有使命感地投入備戰，特別想把金牌留在台灣，盼藉國際舞台，讓更多人認識、喜愛柔道。

出身柔道世家的連英傑，自幼耳濡目染，對柔道始終懷抱高度熱情，即使擔任警職多年，仍持續精進技術，並維持良好運動習慣，他平時不僅返回新北市的母校錦和高中，也常前往警大柔道隊參與訓練，積極切磋交流，砥礪自身技藝。

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「柔道可以保護自己，也是一輩子受用的技能。」連英傑說，柔道不僅是競技項目，更是能砥礪身心、防身護己的實用運動，無論是護身倒法、各式投技與摔技，都有助強化近身應對能力，適合男女老少學習。連英傑認為，柔道項目其實並不像一般人想像的這麼危險、易受傷，若有專業師資團隊從旁協助下，柔道其實是一項很舒服的運動，有興趣可一同加入這項充滿力量與智慧的運動。

中壢警分局長林鼎泰表示，連英傑在國際賽事中勇奪金牌，為國爭光，深感肯定與榮耀，也鼓勵員警平時保持良好運動習慣，不僅有助於強健體魄，提升執勤體能，更能在工作辛勞與健康生活間，取得良好平衡。

中壢警分局巡官連英傑（白衣）於世壯運柔道項目個人賽，在30至34歲男子81公斤級組，以直落2勇奪金牌。（中壢警分局提供）

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