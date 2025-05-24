可以救救我嗎?金門女子電話求助 「消防暖男」這句話打開一線生機

金門縣消防局勤務指揮中心派遣員徐書偉（右一）、李昆峰（右二）透過電話安撫報案者情緒，成功化解危機。（金門縣消防局提供）

2025/05/24 21:16

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣消防局119勤務指揮中心日傳出救人佳話，1名女子日前從電話那端激動傳來「可以救救我嗎」；當值的派遣員徐書偉、李昆峰發揮暖心傳送「妳願意打這通電話，就已經很勇敢了。我陪妳等，我們一定會幫妳。」最終在金門大橋找到報案人，成功化解危機。

消防局表示，某天凌晨近1點接獲1通情緒性報案，電話另一端的女性情緒激動，語帶哽咽，多次表達求助意願，疑似有自傷傾向；當值的派遣員徐書偉、李昆峰第一時間接獲電話，靠著默契隨即分工應變，除迅速通報出勤單位，並於線上持續安撫報案人。

請繼續往下閱讀...

消防局指出，當時報案人反覆在電話中低聲呼喊：「你可以救救我嗎……我真的不知道該怎麼辦……」雖然語意模糊，但派遣員馬上辨識出女子情緒狀態與風險程度，以冷靜穩定的語氣耐心對話，爭取寶貴的救援時間。

具有多年派遣經驗的隊員徐書偉，育有兩名子女，他聽見對方提及「小孩在家睡著了我才出門的」深有所感。他說：「那一瞬間，我不是用消防員的身分，而是用1個父親的心情去陪伴她、理解她。」

徐書偉以溫柔且堅定的語氣回應報案人：「妳願意打這通電話，就已經很勇敢了。我陪妳等，我們一定會幫妳。」這樣的支持話語，使報案人情緒逐漸平穩，並配合等候救護人員到場。

不久，救護車抵達金門大橋，成功與報案人接觸，確認其人身安全無虞，雙方才結束通話。消防局勤指中心主任石兆珀說，整起通話過程雖只有六、七幾分鐘，兩位派遣員展現高度耐心與服務專業，始終保持與報案人線上通話。

消防局局長呂英華說，每位派遣員隨時都可能接受來自意外事故的負能量，仍必須保持冷靜，用正面積極的態度面對處理；他說，此案雖非典型火警或事故，卻凸顯119報案專線在面對精神與心理危機時扮演重要的角色。徐書偉、李昆峰展現高度專業與同理心，成功協助報案人走出情緒低谷，避免遺憾發生，意義深遠。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法