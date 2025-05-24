驚悚!轎車國3彰化段爆胎側翻 從外側滑到內側道6人輕傷

銀色轎車在國道3號彰化路段爆胎，從外側車道側翻到內側車道，黑色休旅車閃避不及發生碰撞。（民眾提供）

2025/05/24 20:25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國道3號彰化和美南下路段，今天（24日）傍晚傳出銀色轎車因左後輪爆胎失控，從外側車道側翻到內側車道，造成黑色休旅車閃避不及擦撞，造成2車共6人輕傷，其中有2人為7歲與4歲的兒童，肇事經過仍待釐清調查。

國道7隊表示，意外發生在傍晚5點50分，當時由廖姓男子（56歲）所駕駛的轎車，行駛在國道3號190.2公里南下外側車道，因為左後輪爆胎失控側翻到內側車道，導致宋女（37歲）行駛在內側車道的休旅車閃避不及碰撞。

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國道7隊指出，這起意外共造成6人受傷，都是擦挫傷等輕傷，其中宋女所駕駛的車上有2位小朋友也受傷，6人全部送往台中龍井光田醫院就醫。

國道警察提醒，駕車前應先檢查車輛輪胎胎紋、胎壓是否正常，行駛途中如有感覺車輛異狀、如異音、燒焦味道、冒煙等，請盡速把車輛停靠路肩、避車彎，或者是下交流道較安全處所等候救援。

銀色轎車在國道3號彰化路段爆胎，從外側車道側翻到內側車道，黑色休旅車閃避不及發生碰撞。（民眾提供）

銀色轎車在國道3號彰化路段爆胎，從外側車道側翻到內側車道，黑色休旅車閃避不及發生碰撞。（民眾提供）

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