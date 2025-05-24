強載美眉進摩鐵遭抵抗 新竹惡男竟將她勒昏

強載美眉進摩鐵遭抵抗，惡男竟將她勒昏。（情境照）

2025/05/24 18:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市24歲孫男覬覦朋友張女美色，竟意圖行強，假裝送她回家卻載往摩鐵；張女堅決抵抗，卻遭孫男勒頸摀嘴導致昏迷。新竹地院依剝奪他人行動自由罪，判處孫男徒刑4月。

法官調查，24歲的孫男與張女為朋友關係，112年12月5日16時孫男開車欲搭載張女返回她住處時，欲改載往汽車旅館，經張女發現並拒絕後，孫男竟強將張女載往「紫晶彩繪汽車旅館」，張女見即將抵達該汽車旅館時，拉扯孫男方向盤阻止未果，仍遭孫男強行載往該旅館房間車庫。

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孫男將車庫鐵門關閉後，不顧張女要求放她離去否則要報警要求，仍將副駕駛座車門開啟後，強將張女手機取走，並徒手掐住張女頸部，同時以手摀住嘴部，致張女呼吸困難旋即昏厥。

孫男見狀則於同天18時許將張女載離汽車旅館，張女甦醒後試圖開啟車門，然仍遭孫男強拉而未能逃出，嗣後張女發現手機置放在旁，遂打給孫男姐姐求援，經孫女與孫男溝通後，孫男仍不願任張女離去，孫男仍帶張女返回自己住處，後經家人協調，孫男始同意終止犯行而任張女離去，張女旋即報警就醫。

孫男坦承有拉扯張女，張女有喊救命，他並以手摀住張女嘴巴，導致叫不醒。最後法官依剝奪他人行動自由罪，判處孫男徒刑4月。

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