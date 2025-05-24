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    陷詐團假投資女子銀行提365萬元 警埋伏面交現場大外割逮車手

    忠孝東路派出所警方獲報趕到現場，確認是假投資後將計就計配合民眾前往約定處所面交，見車手要上前領款衝上前一個大外割就壓制車手。（記者鄭景議翻攝）

    忠孝東路派出所警方獲報趕到現場，確認是假投資後將計就計配合民眾前往約定處所面交，見車手要上前領款衝上前一個大外割就壓制車手。（記者鄭景議翻攝）

    2025/05/24 17:12

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市俞姓女子因陷入詐騙集團假投資陷阱，日前前往台北市中正區一間銀行想臨櫃提領新台幣365萬元現金，行員察覺有異後報警，忠孝東路派出所警方獲報趕到現場，確認是假投資後將計就計配合民眾前往約定處所面交，見車手要上前領款，衝上前一個大外割就壓制車手，還逮捕一旁詐團的監控手，全案依洗錢防制法、詐欺罪等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    警方調查，俞女今年3月初因想學烹飪，故在LINE社群主頁搜尋到名為「職訓網」的群組，該群組其實為詐騙群阻，以誘導話術引導俞女加入另一名稱為「希望之橋．共建幸福」的LINE群組，誆稱由專家代操盤投資虛擬貨幣短時間能大量獲利，另聲稱目前有一個「扶貧計畫」，會將獲利的錢從中抽百分之10做公益。

    俞女信以為真，前往銀行欲臨櫃領款現金新台幣365萬元交付給犯嫌，詐騙集團甚至還教導民眾如遇到銀行行員關懷提問時，回答是家裡裝潢所用即可，所幸機警的銀行行員觀察入微，認為民眾說話神情有異，且講不出相關裝潢細節，認為十分可疑，通報警方到場協助。

    警方查證後，發現確實為常見的假投資、假慈善的詐騙手法，該LINE社群也是詐騙集團所假冒，但為避免打草驚蛇，警方靈機一動請俞女假意配合嫌犯，持續與詐騙集團聯繫，並約定好前往忠孝東路一處超商面交，警方則在附近伺機埋伏。

    等到車手出現時，員警立即蜂擁而上大外割壓制表明身分，當場緝獲面交車手及在一旁把風的楊姓監控手，現場查扣手機、假USDT買賣契約書及不法所得新台幣1萬餘元現金等證物，全案詢後以刑法詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌逮捕歸案，並持續向上溯源。

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