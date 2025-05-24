為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    三峽車禍》 涉肇事男仍無法製作筆錄 現場悼念區開放至25日

    車禍現場的北大國小前面人行道，湧入大量民眾擺放追思物品與鮮花。（資料照）

    車禍現場的北大國小前面人行道，湧入大量民眾擺放追思物品與鮮花。（資料照）

    2025/05/24 17:09

    〔中央社〕新北三峽重大車禍，住院傷者病況穩定。亞東醫院今天表示，「余姓男子治療狀況尚無異動」。也就是說，依據涉嫌肇事余男的意識狀況，仍無法製作筆錄，釐清車禍當時的發生情形。

    新北市三峽區北大國小外道路，19日下午4時許發生重大車禍，余姓男子（78歲）涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12輕重傷（含駕駛），死傷者大多數為學生。

    三峽警察分局副分局長林子翔23日表示，昨天上午警方前往醫院拜會主治醫師瞭解余男病情，主治醫師表示，病患目前還在加護病房觀察中，意識狀況尚無法製作偵訊筆錄。

    亞東醫院今天表示，「余男治療狀況尚無異動」。另外，15歲女童昨（23）日已出院返家休息。14歲女童昨（23）日進行二次手術，從加護病房轉到普通病房後，病況穩定，持續休息恢復中。

    三峽警方今天向中央社記者證實，依照余男病況，今天仍無法製作詢問筆錄。

    教育局統計，包括恩主公醫院、市立土城醫院、亞東醫院，仍有1名三峽國中學生住在加護病房，5名學生住在普通病房。土城醫院今天告訴記者，病患醫療狀況無變化，持續恢復中。

    車禍現場的北大國小前面人行道，湧入大量民眾擺放追思物品與鮮花；除民眾自動前往悼念外，曾發起獻花活動的林峻丞，則在臉書（Facebook）公布，當初是想邀請大家獻上一朵花，為悲傷找個出口，也為受傷的靈魂點一盞燈。

    林峻丞說，未料，短時間內台灣人的愛心如海嘯般湧現。鮮花、零食、玩偶鋪滿了整片綠地，讓公園彷彿變成座記憶的花園。

    他呼籲，讓大家暫停悲傷，讓學校恢復讀書聲，讓社區回到日常節奏；但不是遺忘，而是為了繼續前行；暫停悲傷並非冷淡，而是為孩子重建安全與希望的環境。

    三峽區公所表示，轉述家屬心聲，感謝各界關懷，呼籲不要放食物，現場有卡片祝福區，現場預計開放至25日（頭七）為止，盼望讓校園與社區恢復平靜。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播