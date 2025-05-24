南投紅玉甜桃產季防宵小 信義警夜巡、空拍「護桃」

南投信義鄉紅玉甜桃香甜多汁，由於1年只收成1次，是當地農民重要收入來源。（記者劉濱銓攝）

2025/05/24 16:48

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉5月中旬進入紅玉甜桃採收旺季，由於香甜多汁品質不輸高山水蜜桃，為防宵小盜採，轄區信義警方祭出為期1個月的「護桃專案」，除加強夜間巡邏，也透過空拍機監控偏遠農路，避免果園甜桃遭竊，守護農民心血。

信義鄉濁水溪流域的人和、地利、潭南，以及雙龍等村，因山坡的石礫地質與氣候適合種植甜桃，加上信義鄉公所、信義鄉農會大力輔導推廣，種植面積不斷增加，現已有25公頃，且因產量、價格穩定，部分果園還位在馬路旁方便載運，以致容易引來宵小覬覦。

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信義警方表示，紅玉甜桃1年只收成1次，是當地農民重要收入來源，有時農民為了守護果園，還會徹夜駐守在工寮，今年產季為避免轄區果園或農機遭竊，現已啟動「護桃專案」，昨（23日）晚就集結警力與警車，到果園、工寮加強夜間巡邏，今也到轄區果園增設臨時巡邏箱，增加巡邏次數等，並結合居民、農友共同守望，另在偏僻農路、工寮部分，也透過空拍機巡視，藉此嚇阻或發掘可疑人車。

警方表示，「護桃專案」將為期1個月至產季結束，除了警方日夜巡守防護外，農民也應提高警覺，強化果園監控與照明等防竊設備，防止盜賊光顧，以守護辛苦栽種的農產。

南投信義鄉紅玉甜桃進入產季，轄區警方透過夜巡、空拍進行「護桃專案」，遏止宵小覬覦盜採。（信義警方提供）

南投信義鄉紅玉甜桃進入產季，轄區警方透過夜巡、空拍進行「護桃專案」，遏止宵小覬覦盜採。（信義警方提供）

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