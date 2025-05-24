補習班狼師舌吻15歲女學生5秒辯僅性騷擾 被判1年8月徒刑

許姓狼師舌吻女學生5秒，辯稱性騷擾，被法院重判1年8月徒刑。（資料照，法新社）

2025/05/24 16:43

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市中和區某補習班許姓數學老師，被控將15歲女學生小婷（化名）帶到空教室內，以手按住小婷肩膀後，舌吻小婷3至5秒鐘；面對小婷泣訴，許坦承舌吻小婷，但辯稱時間很短，應僅構成性騷擾，但法官認為，許男舌吻小婷時間達3至5秒，屬強制猥褻行為，與尚未感受性自主權受侵害的性騷擾犯行不同。新北地院近日審結，將許男依故意對少女犯強制猥褻罪判處1年8月徒刑。

判決指出，許姓數學老師2017年間在新北市中和區某補習班時，被控趁下午補習班空堂，教室無人之際，把當年準備考會考的小婷，叫到一間空教室內，先用手按小婷肩膀，讓她坐在教室椅子上後，舌吻小婷3至5秒鐘；小婷被許突來舉措嚇壞，跑回家向母親哭訴，補習班負責人獲知後，不斷向小婷家人道歉，並退回小婷已繳交的補習費，家屬仍堅持報警提告。

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小婷家人提告指出，女兒遭許舌吻後，原本開朗個性變得沉默寡言，且不敢靠近補習班，持續接受心理諮商，甚至有想騎車去撞牆的想法，遲遲無法走出創傷；檢方調查時，許辯稱只有親吻小婷，法院審理時，許才坦承有舌吻小婷3至5分鐘，但仍堅稱他並沒有按住小婷肩膀，由於時間很短，應只構成性騷擾。

法官認為，許坦承舌吻小婷，而舌吻行為須將舌頭伸進小婷口腔，且有體液交換，為親密接觸，且屬性意涵有關的猥褻行為，無從在瞬間即偷襲完成，若許未以手按住小婷肩膀，小婷不可能任由許逼近後舌吻，且許舌吻小婷的時間長達3至5秒，屬強制猥褻行為，並非許辯稱僅構成性騷擾。

法官指出，性騷擾防治法的構成要件是被害人尚未感受到性自主權遭受妨害時，侵害行為即已結束；許未經小婷同意，以手按住小婷肩膀，舌吻小婷達3至5秒，顯已壓抑小婷的性自主權，自屬強制猥褻行為，將許男依故意對少年犯強制猥褻罪判處1年8月徒刑。

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