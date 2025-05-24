79歲翁遭無照老董開車撞飛傷勢嚴重轉加護病房 家屬怒告傷害

78歲邱姓老翁開車經北市重慶南路1段，先闖紅燈後撞傷行人，再追撞汽機車及公車，造成8人受傷。（記者劉慶侯翻攝）

2025/05/24 16:33

〔記者劉慶侯／台北報導〕掛名3家企業董事長的78歲邱姓老翁昨無照駕車，在北市重慶南路暴衝闖越人行道造成8人受傷。其中，79歲劉姓行人，因傷勢過重再加上年邁，轉往加護病房救治，家屬認為肇事的邱翁有故意加速的嫌疑，今日也對邱翁提出傷害告訴。

這也是目前這起重大車禍事故中，第1位向邱翁提出告訴的被害人。除肇禍也受傷的邱翁外，另還有6名受害人。

請繼續往下閱讀...

邱姓老翁是昨下午無照駕駛黑色進口轎車，行經台北市重慶南路與武昌街口時，先是不明原因暴衝高速闖越班馬線，先後擦撞2位路人、2位機車騎士、3轎轎車和1輛公車，共計造成8人受到擦挫傷和骨折。

警方查出邱姓老翁無照駕駛，還追出邱翁在北市中山區經營貿易公司，且是企業董事長，他所駕駛的肇事車輛，疑就是登記在公司名下，所以他才能取用。

被撞的劉姓行人，是當場被邱翁的轎車高速擦撞，導致整個人噴飛骨折，警消立即將人送往醫院救治，後來在醫院病情加重，轉往加護病房進行觀察，目前仍在加護病房接受治療。

劉翁的女兒昨在醫院了解完過程後，認為肇事的邱翁有故意加速的嫌疑，今日下午到台北市警中正一分局，針對邱翁提出傷害告訴。

警方表示，目前仍有其他6受害者尚未提出告訴。至於邱翁現仍在住院治療，將等對方復原後，再依照傷害罪通知邱翁到案說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法