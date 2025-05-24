為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    79歲翁遭無照老董開車撞飛傷勢嚴重轉加護病房 家屬怒告傷害

    78歲邱姓老翁開車經北市重慶南路1段，先闖紅燈後撞傷行人，再追撞汽機車及公車，造成8人受傷。（記者劉慶侯翻攝）

    78歲邱姓老翁開車經北市重慶南路1段，先闖紅燈後撞傷行人，再追撞汽機車及公車，造成8人受傷。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/05/24 16:33

    〔記者劉慶侯／台北報導〕掛名3家企業董事長的78歲邱姓老翁昨無照駕車，在北市重慶南路暴衝闖越人行道造成8人受傷。其中，79歲劉姓行人，因傷勢過重再加上年邁，轉往加護病房救治，家屬認為肇事的邱翁有故意加速的嫌疑，今日也對邱翁提出傷害告訴。

    這也是目前這起重大車禍事故中，第1位向邱翁提出告訴的被害人。除肇禍也受傷的邱翁外，另還有6名受害人。

    邱姓老翁是昨下午無照駕駛黑色進口轎車，行經台北市重慶南路與武昌街口時，先是不明原因暴衝高速闖越班馬線，先後擦撞2位路人、2位機車騎士、3轎轎車和1輛公車，共計造成8人受到擦挫傷和骨折。

    警方查出邱姓老翁無照駕駛，還追出邱翁在北市中山區經營貿易公司，且是企業董事長，他所駕駛的肇事車輛，疑就是登記在公司名下，所以他才能取用。

    被撞的劉姓行人，是當場被邱翁的轎車高速擦撞，導致整個人噴飛骨折，警消立即將人送往醫院救治，後來在醫院病情加重，轉往加護病房進行觀察，目前仍在加護病房接受治療。

    劉翁的女兒昨在醫院了解完過程後，認為肇事的邱翁有故意加速的嫌疑，今日下午到台北市警中正一分局，針對邱翁提出傷害告訴。

    警方表示，目前仍有其他6受害者尚未提出告訴。至於邱翁現仍在住院治療，將等對方復原後，再依照傷害罪通知邱翁到案說明。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播