上次放600萬現金路邊曬太陽 「台南名人」這次再丟400萬在超市

警方撿到李男大筆現金。（民眾提供）

2025/05/24 15:34

〔記者王捷／台南報導〕台南名人李姓包租公上次才因為路邊丟600萬、超商撒錢被罰6000元，今天又到超市丟了416萬元，目前已依法受理為拾得物並公告保管中，由於李男有多次「丟錢」的紀錄，警方也研議尋求檢察官的建議，避免影響社會秩序。

警五分局指出，20日上午接獲轄內李男報案，自稱把一筆錢放在賣場內，公園派出所所長王瑞勳指出，員警獲報後立即前往現場處理，由於金額過大，警方密錄器全程不敢關，將現金帶回由合作銀行協助清點，確認總金額416萬元。

請繼續往下閱讀...

多疊現金妥善包裝，並全部裝在塑膠袋裡，一大包現金就放在超市外的水果攤，店員也覺得很訝異，其實這不是李男第一次這麼做，李男今年3月，曾在永康區街頭將600萬元現金擺在人行道上，聲稱「放家裡會發霉，要拿出來曬太陽」，引來大批路人圍觀。

僅隔幾日，他又在某超商取貨時因不滿店員要求核對證件，當場撒6000元現金，造成現場混亂，最終依社維法裁罰6000元。警方提醒，如果路邊發現財務，請在現場報案，或送到警察機關，不要任意撿拾、侵占以免觸法，目前這筆416萬元現金已依法公告為拾得物。

李男當時把現金丟在超市水果架上，接著自己報案。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法