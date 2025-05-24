詐團拒檢駕車撞警 三峽警破窗、祭辣椒水伺候

警方前後夾擊，攔下詐團監控手的汽車。（記者徐聖倫攝）

2025/05/24 15:50

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三峽警分局三峽派出所在三峽區光明路附近逮詐騙車手，逮到人後發現一旁有可疑車輛出沒，警方上前準備盤查，對方卻駕車逃逸，警方開車前後夾擊，破窗將駕駛拉下車制伏。警方細查，原來是與車手一起出動的監控手，警方將2人帶回法辦。

據悉，53歲邱姓女子誤信Facebook廣告，被詐騙集團加入假投資群組，被穩賺不賠話術洗腦，前後與詐團面交共5次，遭騙140萬元。直到邱女欲出金，詐團告知要繳交高額保證金，這才發現自己被騙，並報警求援。

請繼續往下閱讀...

三峽派出所經過多時蒐證，請邱女將計就計相約詐團車手面交，昨警方順利在光明路某超商外順利等到38歲林姓女車手，即刻將其逮捕。這時警方眼尖發現，這附近一直有台賓士徘徊，警方馬上警覺認為是同夥，故上前示意攔檢。

不料攔檢遭拒，賓士倒車撞警車，員警即刻跳開，兩部警車前後夾擊，員警持甩棍破窗，對駕駛噴辣椒水，順利將他拉下車並制伏。警方查出，這名駕駛為26歲高姓男子，為詐團派遣與林女一同出勤的監控手。

警詢時，林女向警方供稱，她在網路交友軟體求職，工作就是為公司向客戶收取「貨款」，她信以為真，完全不知道自己被詐團吸收；高男則承認犯案，但稱不清楚詐團上游詳細背景，對此警方將持續詳查。警詢後，依詐欺罪嫌，將林女、高男2人移送法辦，警方也將持續向上游溯源。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

林女稱自己是鈄過交友軟體求職，並不知道是為詐團做事。（記者徐聖倫翻攝）

監控手高姓男子被警方拉下車制伏在地。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法