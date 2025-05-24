奇萊東稜又有登山客高山症 空勤直升機研海林道4K崩壁上方吊掛

鄭姓登山客因為四肢無力及腹瀉，疑似高山症狀，今天早上由救難人員輪番背負至吊掛場所。（花蓮縣消防局提供）

2025/05/24 16:06

〔記者花孟璟／花蓮報導〕百岳路線奇萊東稜連續2天有登山客報案罹患高山症，昨天早上在研海林道2.5K有1人由直升機吊掛獲救，今天上午10點多又有一位在研海林道4K處的崩壁旁，由黑鷹直升機吊掛成功。

花蓮縣消防局表示，昨天早上才剛忙完研海林道2.5K吊掛作業，67歲鄭姓登山客獲救，但下午又接獲一起報案，56歲的鄭姓登山客疑似高山症發作，獲報後連夜分兩梯次上山救援，今晨5點半接觸到鄭姓登山客，症狀包括肢體無力、嚴重腹瀉，經救難人員給予生理食鹽水等處置後，症狀緩解，由於事發地點在林地，因此由救難人員輪番搬運至開闊的研海林道4K稜線。

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空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊今天上午接獲勤務指揮中心通知後，已知現場已有搜救人員接觸到待救者共2人，由於研海林道下山的後續路段地形陡峭，研判患者身體虛弱已經走不動，因此編號NA-713黑鷹直升機在上午9點47分起飛，9點58分飛抵目標區，由特搜人員攜帶吊籃吊掛出艙，協助固定患者後，上午11分將患者及另一名待救者吊掛上機，送至花蓮德興運動場轉救護車送醫。

鄭姓登山客因為四肢無力及腹瀉，疑似高山症狀，今天早上由救難人員輪番背負至吊掛場所。（花蓮縣消防局提供）

鄭姓登山客因為四肢無力及腹瀉，疑似高山症狀，今天早上10點由直升機吊掛下山。（花蓮縣消防局提供）

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