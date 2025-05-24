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    「假買家騙賣家」案件攀升 今年1至4月財損達5.9億元

    刑事局指出，若有「要求匯款到多個不同帳號」的特徵就是詐騙。（刑事局提供）

    刑事局指出，若有「要求匯款到多個不同帳號」的特徵就是詐騙。（刑事局提供）

    2025/05/24 15:29

    〔記者邱俊福／台北報導〕網路購物日益普及，早就成為詐騙集團伸手犯案的管道，過去大都以假賣家騙買家案件為主，近年則「假買家騙賣家」手法快速攀升，據刑事局統計，僅今年1至4月累計此案類的財損金額已達5.9億元，僅次於各樣態的假投資詐騙，刑事局預防科今提醒民眾多加注意防範。

    刑事局表示，北部1王姓女大學生上月於社群平台Threads張貼出售演唱會票券訊息，遭詐騙集團鎖定，假買家先假稱需使用綠界ECPay進行交易，並謊稱已完成匯款，傳送看似官方的訂單連結，引導王女點選確認，頁面顯示王女尚未綁定收款帳戶，需聯繫「客服」進行資訊完善，假買家進一步稱該訂單無法取消，要求王女聯繫所提供之綠界客服連結，否則將對她提告。

    王女受驚下，依指示點入假客服連結，該名假客服再傳送QRcode誘導王女加入假冒「銀行客服專員」的LINE帳號，隨後進行語音通話。對方以「帳戶驗證」為由，指示王女將名下銀行、iPASSMONEY等帳戶資金，分別匯入多個指定帳戶，並聲稱驗證完畢後即會返還，最終王女共匯款逾12萬餘元後，卻遲遲未見退款，始驚覺受騙。

    刑事局指出，「假買家騙賣家」詐騙手法常與偽造客服網頁或交易平台搭配，這些連結域名極度仿冒官方網站，一般人難以察覺異常，此外詐團會透過話術使被害人誤認帳戶或金流必須驗證，再以LINE語音或假客服指引，誘騙被害人分次轉帳，因此呼籲於網路販賣商品時應慎防聽從對方指示的私下交易行為，勿點選陌生人傳送的連結，若有「要求匯款到多個不同帳號」的特徵就是詐騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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