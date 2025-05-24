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    首頁　>　社會

    台中狠心飼主摔死小黑狗 法院判拘役併科20萬元罰金

    劉男不滿自己飼養的小黑狗吠叫，竟情緒失控活活摔死黑狗，台中地院判處拘役40日，併科罰金20萬元。黑狗示意圖，與本案無關。（資料照）

    劉男不滿自己飼養的小黑狗吠叫，竟情緒失控活活摔死黑狗，台中地院判處拘役40日，併科罰金20萬元。黑狗示意圖，與本案無關。（資料照）

    2025/05/24 15:26

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市劉姓男子去年飼養1隻小黑狗，他遛狗時，小黑狗不停吠叫，劉男竟情緒失控，徒手抓起小黑狗猛摔地上，導致小黑狗重傷死亡，活活摔死狗兒的惡行，也驚動居民報警，台中地院認為他顯然不尊重動物生命權，所為實有不該，但考量他坦承犯行，判處拘役40日，併科罰金20萬元，可上訴。

    台中市劉姓男子於去年（2024年）5月10日深夜11時許，在太平區環中東路4段與東英八街工地，因不滿自己飼養的小黑狗不停吠叫，竟基於傷害動物的犯意，徒手重摔上開小黑狗到地面，導致小黑狗內出血受傷、昏迷，重要器官功能喪失而死亡，經民眾通報台中市動物保護防疫處與警方偵辦，台中地檢署依違反動物保護法起訴。

    台中地方法院審理認為，劉男坦承犯行，訊問時自白犯罪，審酌他飼養動物，本應善盡照護義務，僅因犬隻不停吠叫，竟未控制情緒，摔擲犬隻導致死亡，顯不尊重動物生命權，所為實有不該，考量他坦承犯行的犯後態度，判處拘役40日，併科罰金20萬元，可上訴。

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