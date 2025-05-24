又傳暴衝！南投轎車沿路撞 騎士跳車驚險躲劫

南投市鬧區一輛轎車連環撞，先擦撞路旁車輛，再衝撞電動二輪車，所幸騎士及時跳車逃過一劫。（民眾提供）

2025/05/24 15:11

〔記者劉濱銓／南投報導〕開車暴衝事件再添一樁！南投市昨（23日）一輛開在鬧區的轎車，50歲吳姓駕駛因身體不適，竟沿路擦撞路旁轎車，再衝撞1輛微型電動二輪車，所幸騎士及時跳車才驚險躲過一劫，轎車最後撞上燈桿停下，吳男則受困車內，經警消到場救援並進行酒測，確認未有酒駕，詳細肇因將進一步調查。

南投警方表示，事發在南投市南投國小鬧區路段，當時是下午5點多正值交通尖峰，駕車的吳男因身體不適導致車輛失控，先擦撞路邊的轎車，再往前衝撞由阮姓外籍移工騎乘的微型電動二輪車。

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當下阮男察覺後方有車輛碰撞，轉頭查看竟赫見轎車迎面而來，便立即跳車逃生，雖然電動二輪車被撞爛，但已幸運逃過生死劫難，最後轎車撞上路旁燈桿才停下來。

警方說，獲報到場時吳男還受困車內，車上的安全氣囊也都爆開，經消防人員將吳男救出，給予初步醫療處置，發現身上除了擦挫傷，身體也明顯不適，有精神不繼情況，之後實施酒測則未有酒駕，該起事故究竟是身體因素或有其他肇因，仍待進一步釐清。

警方也提醒，民眾若精神不佳或身體不適應停止駕車，若是行車過程出現身體不舒服，則應立即停靠路邊，通報請求協助，切勿勉強上路，以免發生車禍意外。

南投市鬧區一輛轎車連環撞，先擦撞路旁車輛，再衝撞電動二輪車，所幸騎士及時跳車逃過一劫。（民眾提供）

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