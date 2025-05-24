毒駕？台中男疾駛追撞女騎士又自撞電線桿 車內有愷他命

蔡男追撞前方機車女騎士（圖左處），又失控撞上路旁電線桿。（記者張瑞楨翻攝）

2025/05/24 14:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北屯區今天發生一起車禍，蔡姓男子駕駛轎車於軍功路一段疾駛，先擦撞路旁轎車，又追撞前方賴姓機車女騎士，之後失控撞上路旁電線桿，蔡男與賴女都受傷，警方抽血檢驗，蔡男血液無酒精反應，但他車內卻有毒品愷他命，警方先以過失傷害罪偵辦，至於他是否吸毒後駕車？警方將等蔡男出院，以及毒品、尿液鑑驗結果確認後，再依公共危險等罪名偵辦。

中市警局第五分局調查，今天（23日）中午11時許，25歲蔡男駕駛日產銀色轎車，沿軍功路外側車道直行，先碰撞路邊停放轎車後，再往前追撞騎機車賴女（61歲），賴女當場被撞翻，蔡男失控撞上路旁電線桿，整輛車撞凹。

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蔡男與賴女全身多處擦挫傷，由中市消防局派遣救護車送醫救治，蔡男受傷無法吹氣，經檢察官同意抽血檢驗，但無酒精反應，賴女酒測值也是0，詳細肇事原因由鑑定單位分析研判。

警方事後經車主同意，搜索蔡男駕駛的轎車，於車內查獲毒品愷他命，先以過失傷害罪偵辦，後續全案待蔡男出院及毒品、尿液鑑驗結果確認後，再行依公共危險（施用毒品致不能安全駕駛）、毒品等罪嫌移請台中地檢署偵辦。

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警方事後於蔡男駕駛轎車內，查獲毒品愷他命。（記者張瑞楨翻攝）

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