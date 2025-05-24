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    首頁　>　社會

    花蓮民間救護車疑闖紅燈路口撞機車 休假警騎士骨折送醫

    民間救護車北往南行駛，於台九線與鳳林鎮平等路路口闖紅燈，與騎機車的休假林姓警員發生擦撞，林警小腿骨折送醫。（警方提供）

    民間救護車北往南行駛，於台九線與鳳林鎮平等路路口闖紅燈，與騎機車的休假林姓警員發生擦撞，林警小腿骨折送醫。（警方提供）

    2025/05/24 14:22

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣鳳林昨發生一起民間救護車與普通重機相撞事故，傳出撞到救護車者是鳳林鎮南平派出所的休假警員，警方今日證實。鳳林警分局表示，該起事故是民間救護車載送患者前往安寧病房，過程中闖紅燈，才造成已騎車到道路中央的警員閃避不及遭救護車撞上。

    警方初步調查，當時這輛民間救護車是由北往南沿台9線行駛，救護車在鳳林鎮南平里平等路口闖紅燈，當時恰好另一輛西往東的藍色普通重型機車已騎過馬路中央，來不及閃避雙方發生擦種。

    南平派出所表示，29歲林姓男子是該所的休假警察，昨天中午12時許騎乘普通重機車外出買午飯，該路口無監視器，經由救護車行車紀錄器顯示，機車從東西向的鳳林鎮平等路與南北向的台9線叉路口、綠燈直行要橫越台9線，但救護車52歲鍾姓駕駛闖紅燈，由於機車已通過道路中心，遇到闖紅燈救護車已經來不及，造成雙方在路口分隔島旁擦撞。

    經了解，救護車上有一名老阿嬤及其外籍看護，當時民間救護車由北往南，準備將阿嬤送去安寧病房，2人幸運都沒有受傷。看護事後表示，有聽到救護車車上鳴笛，而救護車上的行車紀錄器只有錄到影像，紀錄器聲音關閉沒有錄到聲音無法佐證，因此單憑外籍看護說詞恐證據力不足。

    被撞的警察機車倒在地上，騎車的29歲休假警員左小腿骨折，事故後意識清醒，被送往台北榮總鳳林分院就醫，至於救護車上的阿嬤及看護未受傷，只是驚魂未定。警方指出，雙方都有駕照、也沒有喝酒，詳細事故原因仍待進一步釐清。

    騎機車的休假林姓警員從西往東行，台九線在鳳林鎮平等路口有紅綠燈號誌，機車當時綠燈直行，未料救護車闖紅燈造成雙方擦撞。（警方提供）

    騎機車的休假林姓警員從西往東行，台九線在鳳林鎮平等路口有紅綠燈號誌，機車當時綠燈直行，未料救護車闖紅燈造成雙方擦撞。（警方提供）

    騎士小腿骨折送醫。（警方提供）

    騎士小腿骨折送醫。（警方提供）

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