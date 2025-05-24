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    首頁　>　社會

    台南驚傳子弒父案 社會局：已協助高齡失能母後續照顧

    南市東區發生1件子弒父案件，南市社會局家防中心主任施清發說明後續社福關懷。（南市社會局提供）

    南市東區發生1件子弒父案件，南市社會局家防中心主任施清發說明後續社福關懷。（南市社會局提供）

    2025/05/24 13:59

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市東區驚傳1名趙姓男子弒父案，社會局獲報後，已立即指派社工前往，除了撫慰案家高齡且行動不便的母親，也協助安排後續生活照顧。

    南市社會局指出，個案家庭曾有過家暴記錄，社工也有介入提供輔導關懷服務，期望給予案家協助。但因案家無意願繼續接受關懷，遂停止服務。

    社會局呼籲，民眾如遇家庭暴力危機衝突狀況，第一時間務必迴避衝突，設法離開現場，緩衝情緒後再進行討論，降低受傷的風險，並撥打113或110專線尋求協助。

    社會局表示，目前已協調其他家屬照顧案母，後續除了協助處理喪葬事宜外，也會提供法律方面的扶助，連結相關資源協助後續生活照顧 。

    據了解，49歲趙姓男子精神身心狀況不佳，雖然有按時服藥，但是就業仍較困難，平日與父母同住，母親有失能情況，母子倆都需仰賴他人照顧，以往也曾發生口角衝突而鬧上警局，社工亦有介入提供輔導關懷服務。昨（23）日下午趙男疑因不滿父親逼他找工作，父子倆再爆嚴重口角衝突，趙男一氣之下忿而持水果刀刺殺76歲父親，趙父當場死亡。趙男則自己打110報案，向警方自首。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    ☆有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線☆

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