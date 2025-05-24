飲酒過量？酒吧辦喝到飽活動 台東37歲男子醉倒後送醫不治

男子昨晚進入酒吧暢飲，深夜被發現醉倒在廁所，工作人員與友人扶著他到店外讓他醒酒，想不到就此一倒不醒，經送醫後1小時即被宣佈急救無效。救護車示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2025/05/24 13:33

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東一家酒吧舉辦週年慶活動，消費一定的金額就能享雞尾酒喝到飽，但一名男子昨晚9時許進入酒吧與友人暢飲，深夜被發現醉倒在廁所，工作人員與友人扶著他到店外讓他醒酒，想不到就此一倒不醒，經送醫後1小時即被宣佈急救無效。

警消調閱監視器發現，年約37歲的高姓男子，昨晚約9時許進入酒吧，再出現於店外時已是深夜0時。檢警發現，高男在酒吧中喝下數杯調酒，直到晚上0時左右，有其他客人發現高男倒在廁所內，酒客與工作人員見狀一起將其扶到店外休息。

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但到了今凌晨2時左右，警方獲報，有酒客見到高姓男子倒臥店外，狀況十分「不對勁」，救護人員到場後發現高男已無生命跡象，一路急救並送醫院，又經1小時急救仍告回天乏術。目前警方將進一步釐清男子死因及案發過程。

本案疑似飲酒造成急診，本月9日為「台灣無酒精日」，酒精不耐症協會理事長陳哲宏博士日前也帶領馬偕醫學院的醫學生為民眾進行酒精不耐症測試，陳哲宏表示，台灣約有49%的人口具有酒精不耐基因，居全球之冠。呼籲喝酒會臉紅的人應盡量少喝或不喝酒，國際衛生組織也提出酒無安全量的警示；若真的必須飲酒，每週以不超過二個單位、相當於二罐罐裝啤酒為宜。

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